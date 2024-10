UNA SORELLA FOLGORATA SULLA VIA DELL'AUGELLO - A ROMA UNA SUORA NIGERIANA, CHE ASSISTEVA UN'ANZIANA, È STATA MOLESTATA DAL FIGLIO DELLA VECCHIETTA: SI È PRESENTATO DALLA RELIGIOSA COMPLETAMENTE NUDO CHIEDENDO DI FARE SESSO CON LUI - LA SORELLA HA DENUNCIATO L'EPISODIO ALLA MADRE SUPERIORA, CHE NON L'HA ASCOLTATA - COSÌ LA VITTIMA HA DENUNCIATO L'EPISODIO ALLA POLIZIA E, NEL FRATTEMPO, HA LASCIATO I VOTI E HA AVUTO UN FIGLIO...

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

Suor Caterina (nome di fantasia, ndr) era arrivata dalla Nigeria nel 2018 per aderire a una congregazione religiosa dei Castelli Romani. Che la faceva anche lavorare nelle Rsa o come badante per alcune famiglie romane.

All’inizio di gennaio 2020 prestava servizio in zona Tuscolana per assistere una persona anziana. Una sera il figlio 38enne della donna è entrato nudo nella sua stanza chiedendole di avere un rapporto con lei. Allora lei ha raccontato tutto alla congregazione. La madre superiora però le ha risposto: ritorna in quella casa. E così è andata alla polizia a denunciare tutti. E nel frattempo ha lasciato i voti. [...]

Gli inquirenti però hanno archiviato il provvedimento. A dicembre 2020 è arrivata la denuncia per violenza sessuale. Tramite le analisi dei tabulati telefonici, spiega oggi Il Messaggero, gli inquirenti hanno confermato la presenza della vittima in quella casa dal mese di gennaio al mese di luglio del 2020 e sono risaliti all’identità del figlio dell’anziana, accusato dalla suora di violenza sessuale.

L’uomo è ora a processo a piazzale Clodio. Lei invece ha lasciato i voti, ha avuto un figlio e vive con lui a pochi passi da Roma. Mentre appena un anno prima della denuncia di suor Caterina, era finito a processo, su richiesta della procura di Roma, un noto sacerdote che lavorava come psicoterapeuta nel mondo ecclesiale, accusato da una religiosa di violenza sessuale. [...]

