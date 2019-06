SOROS COLATO - IL MAGNATE UNGHERESE-AMERICANO PORTABANDIERA DELLA “SOCIETA’ APERTA” RILANCIA SU TWITTER LE PAROLE DEL PAPA IN DIFESA DEI ROM – NEL SUO DISCORSO IL PONTEFICE ARGENTINO HA DOMANDATO PERDONO PER I "MALTRATTAMENTI, LE DISCRIMINAZIONI E LE SEGREGAZIONI" SUBITE DAI ROM E OPERATE PURE DALLA CHIESA CATTOLICA

Giuseppe Aloisi per www.ilgiornale.it

GEORGE SOROS E LA OPEN SOCIETY

Sul profilo uffficiale Twitter di George Soros è possibile rintracciare un post, al quale è allegato un articolo della Reuters, riguardante il discorso fatto da papa Francesco durante l'ultimo giorno della sua visita apostolica in Romania.

soros tweet

Sì, nel caso ve lo stesse chiedendo, si tratta del passaggio in cui il Santo Padre ha domandato perdono alla comunità rom per i "maltrattamenti", le "discriminazioni" e le "segregazioni" subite nel corso della storia e operate pure dalla Chiesa cattolica. Il pontefice argentino ha deciso di concludere così il suo viaggio nella nazione dell'Europa orientale, dopo aver beatificato, nel corso della mattinata, sette vescovi in quanto martiri dell'ideologia e della dittatura comunista.

PAPA BERGOGLIO

Stando al punto di vista del magnate ungherese naturalizzato poi come cittadino americano, quello di Jorge Mario Bergoglio è un "un messaggio importante" . Sul profilo citato si legge un riferimento a "quando (il papa, ndr) ha chiesto perdono per la discriminazione, la segregazione e il maltrattamento dei Rom". Il gesto che il pontefice argentino ha deciso di mettere in campo nei confronti delle persone appartenenti a quella comunità, insomma, sembra essere piaciuto in maniera particolare al vertice della Open Society Foundations.

GEORGE SOROS EMMA BONINO GEORGE SOROS EMMA BONINO ORBAN SOROS george soros 2 manifesti di orban contro soros e juncker 7 george soros manifesti di orban contro soros e juncker 8 manifesti di orban contro soros e juncker 3 manifesti di orban contro soros e juncker 2

PAPA BERGOGLIO SOROS SOROS bambini migranti morti 2 manifesti di orban contro soros e juncker 5 manifesti di orban contro soros e juncker 1