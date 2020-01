UNA SORPRESA TRA LE GAMBE - UN IMAM UGANDESE SPOSA LA SUA AMATA, MA DOPO DUE SETTIMANE SCOPRE CHE SI TRATTA DI UN UOMO! - COME E' POSSIBILE? L’IMPOSTORE È RIUSCITO A EVITARE MOMENTI DI INTIMITÀ, PROMETTENDO AL MARITO UNA NOTTE DI FUOCO DOPO AVER CONOSCIUTO I GENITORI E POI POSTICIPANDO IL SESSO A CAUSA DI UN CICLO PROLUNGATO – SOLO QUANDO I VICINI…

Un imam ugandese è in stato di shock dopo aver scoperto di essersi unito in matrimonio con un uomo. Sheikh Mohammed Mutumba ha dichiarato alla polizia di aver incontrato Richard Tumushabe alla moschea di Kyampisi e, credendolo una donna, di avergli proposto il matrimonio, che Tumushabe ha accettato.

La futura “moglie”, che si faceva chiamare Swabullah Nabukeera, è riuscita a evitare momenti di intimità con l’imam, promettendogliela dopo che avesse conosciuto i suoi genitori.

L’imam, che voleva fare le cose in regola, ha quindi ufficialmente sposato l’impostore secondo il rito religioso islamico nikah, pagando anche a una “zia” la dote per la 'sposa', consistente in due sacchi di zucchero, due capre, una copia del Corano e dei vestiti. Dopo il matrimonio, la sposa per due settimane ha evitato rapporti sessuali, motivando il diniego con un prolungato ciclo mestruale.

Ma alla fine l'impostore è stato smascherato dalla polizia, quando un vicino ha denunciato la 'sposa' dell'imam per il furto nella sua abitazione di un televisore, di circa 70 euro in contanti e di vestiti. Nel locale ufficio di polizia Tumushabe, prima di essere inviato nel reparto femminile del penitenziario locale, è stato visitato da una poliziotta che non ha potuto fare a meno di svelare l'imbroglio.

