UN SORRISO CHE UCCIDE - LA POLIZIA DI NEW YORK HA PUBBLICATO LA FOTO DEL KILLER DI BRIAN THOMPSON, IL CEO DI "UNITEDHEALTH" FREDDATO A COLPI DI PISTOLA A MANHATTHAN, FUORI DALL'HILTON HOTEL - NELLE IMMAGINI L'UOMO INDOSSA LA STESSA GIACCA VERDE E ZAINO CHE SI VEDONO NEL VIDEO DELL'OMICIDIO E IN UNA DELLE FOTO SI NOTA CHE SORRIDE, PER LA POLIZIA SI TRATTA DI UN "ATTACCO MIRATO, PREPARATO E PREMEDITATO…"

IL KILLER DI BRIAN THOMPSON

Da www.rainews.it

Ha un volto il presunto killer di Brian Thompson, il ceo del colosso sanitario UnitedHealth assassinato ieri nel centro di Manhattan: la polizia ha diffuso delle immagini del sospetto con la faccia scoperta. Nelle foto l'uomo indossa una giacca verde col cappuccio, uno zaino e una maschera nera attorno al collo e in una delle immagini si nota che sorride.

Brian Thompson è stato colpito mortalmente mercoledì 4 dicembre al mattino fuori da un hotel di Midtown Manhattan in quello che la polizia ha descritto come un attacco mirato.

