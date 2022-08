19 ago 2022 16:40

UN SORRISO DOPO 9 ANNI DI INFERNO – ELSA, LA BAMBINA DI NAPOLI CHE HA BRACCIA E GAMBE SPEZZATE DALLA NASCITA, HA INIZIATO UNA NUOVA VITA IN UNA CASA DI ACCOGLIENZA – PER 9 ANNI È STATA RECLUSA, NON NUTRITA E LASCIATA IN UN TOTALE STATO DI ABBANDONO – ANCORA NON PARLA MA ADESSO SORRIDE: RIESCE A MANGIARE SOLO OMOGENEIZZATI E DEVE IMPARARE A INTERAGIRE CON I GIOCATTOLI, PERCHE' NON NE HA MAI AVUTO UNO...