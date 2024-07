Melissa Davey, redattrice medica, per The Guardian - https://www.theguardian.com/society/article/2024/jul/02/risk-of-serious-injury-as-strangling-during-sex-becomes-normalised-among-young-australians

soffocamento sesso 11

Strangolare il partner durante un rapporto sessuale è ampiamente ritenuto normale, soprattutto tra i giovani: più della metà degli adulti di età pari o inferiore a 35 anni ha dichiarato di essere stata strangolata, molti dei quali ignari delle potenziali gravi conseguenze per la salute.

È una scoperta che preoccupa così tanto gli esperti di violenza sessuale che martedì hanno lanciato la campagna e il sito web “Breathless” per sottolineare che lo strangolamento, spesso definito “soffocamento”, è pericoloso e spesso avviene senza o con una comunicazione o un consenso inadeguati.

soffocamento sesso 12

Un sondaggio australiano condotto su 4.702 persone di età compresa tra 18 e 35 anni, pubblicato martedì sulla rivista Archives of Sexual Behavior , ha rilevato che il 57% di loro era stato strangolato almeno una volta durante un rapporto sessuale e il 51% aveva strangolato il partner almeno una volta.

Condotto da ricercatori dell'Università del Queensland e dell'Università di Melbourne, lo studio ha rilevato che il 31% degli intervistati ha dichiarato di essere stato strangolato dal partner per la prima volta tra i 19 e i 21 anni.

soffocamento sesso 3

Più donne (61%) che uomini (43%) hanno dichiarato di essere state strangolate, insieme al 78% delle persone trans o gender-diverse. Più uomini (59%) che donne (40%) hanno dichiarato di aver strangolato un partner.

Sebbene lo strangolamento, che comporta l'ostruzione parziale o totale della trachea, sia diverso dallo strangolamento, che si riferisce alla pressione esterna sul collo che limita la respirazione o il flusso sanguigno, i giovani usano comunemente il termine "strangolamento" quando si riferiscono allo strangolamento durante il sesso.

soffocamento sesso 5

Dallo studio è emerso che molti degli intervistati che avevano una visione positiva dello strangolamento o del soffocamento ritenevano che tale atto potesse essere sicuro.

La coautrice dello studio, la Prof. ssa Heather Douglas, della Melbourne University Law School, ha affermato che soffocare una persona durante un rapporto sessuale può causare lesioni cerebrali, anche quando la persona rimane cosciente e anche quando non ci sono lesioni visibili . Può anche causare la morte.

soffocamento sesso 7

"I rischi associati alle lesioni cerebrali aumentano con ogni successivo strangolamento", ha affermato Douglas. "Quindi è un po' come un trauma cranico, in quanto le lesioni possono accumularsi. L'aborto spontaneo può anche derivare da uno strangolamento, e può verificarsi una settimana o mesi dopo. Lo strangolamento può portare a un ictus. Può anche esserci una riduzione incrementale della memoria."

Douglas ha affermato che tra i risultati più preoccupanti c'è il fatto che molti intervistati non avevano chiaramente acconsentito allo strangolamento, e che il consenso prestato durante un rapporto sessuale veniva percepito come un consenso allo strangolamento durante i successivi incontri con lo stesso partner.

soffocamento sesso 8

Le donne (9,6%) e gli uomini (8%) avevano più probabilità rispetto ai partecipanti trans e gender diverse (3,6%) di riferire di "non aver acconsentito, ma di non aver chiesto o fatto segno di fermarsi". I partecipanti che sono stati strangolati più frequentemente hanno anche affermato più frequentemente di non aver dato il consenso in anticipo.

Douglas ha detto di essere preoccupata perché una ricerca condotta negli Stati Uniti ha scoperto che coloro che vogliono porre fine allo strangolamento a volte "si bloccano", sia a causa del trauma che per gli effetti sulla salute, e non riescono a parlare o a gesticolare per ritirare il consenso.

Ha aggiunto che se le persone non sono consapevoli dei rischi per la salute, sorgono seri dubbi sulla possibilità o meno di dare il consenso.

soffocamento sesso 10

Serina McDuff, CEO di Respect Victoria, ha affermato: "Non credo che ci siano ricerche che dicano che se si strangola in camera da letto, è più probabile subire lo stesso tipo di violenza domestica. Ma in alcune relazioni accadono entrambe le cose”.