https://video.corriere.it/cronaca/colosseo-nuovo-percorso-ipogei-apre-la-prima-volta-pubblico/4711c34e-d5af-11eb-92c5-338927e361b4
alfonsina russo COLOSSEO ALFONSINA RUSSO
SOTTO L'ARENA DEL COLOSSEO - IL NUOVO PERCORSO DEGLI IPOGEI APRE PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO. TERMINATI ANCHE I RESTAURI DEI SOTTERRANEI, LABIRINTI INFERNALI POPOLATI UN TEMPO DA SCHIAVI, BELVE IN GABBIA E GLADIATORI CHE SI PREPARAVANO AGLI SPETTACOLI - VIAGGIO NELLE VISCERE DEL MONUMENTO SIMBOLO DI ROMA, TANTO FAMOSO NEL MONDO QUANTO SCONOSCIUTO - VIDEO-
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alfonsina russo COLOSSEO ALFONSINA RUSSO
“NON SO AMMINISTRARE NEANCHE UN CONDOMINIO E LO STIPENDIO È BASSO” – VITTORIO FELTRI LIQUIDA DA PAR SUO L'IPOTESI DI UNA CANDIDATURA PER IL CENTRODESTRA A SINDACO DI MILANO: “CHE ABBIANO PENSATO A ME, MI LUSINGA. MA NON SONO LA PERSONA PIU’ ADATTA. IO NON HO MAI FATTO UNA CAMPAGNA ELETTORALE IN VITA MIA, NON SO COME SI FACCIA…”
GIUSEPPE CONTE IS THE NEW MARIO MONTI – I SONDAGGISTI AVVERTONO: L’EX PREMIER E’ IL PIU’ POPOLARE MA SE FA UN PARTITO RISCHIA. L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) PIACE A UN ITALIANO SU 2. MA AVERE STIMA DI LUI NON SIGNIFICA VOTARLO – NOTO: “A GENNAIO, QUANDO CONTE ERA A PALAZZO CHIGI, UN SUO PARTITO VIRTUALE ERA COLLOCATO FRA IL 15 E IL 20% DEI CONSENSI. ORA LE PERCENTUALI SONO DIVERSE” – IPSOS: INTORNO A CONTE PUO’ NASCERE L' ENNESIMA FORMAZIONE CENTRISTA DI CUI L' ITALIA HA UN RECORD POICHÉ SONO GIÀ 18…
DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI
BENVENUTI TRA LE NUVOLE - APRE A SHANGHAI L'ALBERGO PIU' ALTO DEL MONDO: 165 STANZE, SETTE RISTORANTI, SPA, PISCINA E UN MAGGIORDOMO DISPONIBILE 24 ORE SU 24 - AL SUO INTERNO SI TROVA ANCHE UN ASCENSORE DA GUINNESS DEI PRIMATI: VIAGGIA ALLA VELOCITA' RECORD DI 69 CHILOMETRI L'ORA - MA UNA NOTTE IN UNA SUITE VI COSTERA' UN OCCHIO DELLA TESTA...
LOTITO NELL’OCCHIO DEL CICLONE - IL TRUST PER GESTIRE LA SALERNITANA C’È. MA L'AMMINISTRATORE UNICO DEL CLUB È IL GENERALE UGO MARCHETTI, CANDIDATO DI LOTITO ALLA PRESIDENZA DELLA LEGA SERIE A NEL 2017 (COSA DICE GRAVINA?) – LA PALLA PASSA AI LEGALI DELLA FEDERCALCIO - INTANTO IL BENEVENTO SCRIVE ALLA FIGC: “SE LA SALERNITANA NON SI ISCRIVE ALLA SERIE A, NOI CI SIAMO”
INDOVINA CHI VIENE AL CENACOLO DELL'ULTIMO GRILLINO TENDENZA CASALEGGIO? A ROMA, SULL’APPIA ANTICA, IL VISPO ARTURO ARTOM HA ATTOVAGLIATO PIETRO SEBASTIANI, AMBASCIATORE ITALIANO PRESSO LA SANTA SEDE, SERENA BORTONE IN ROSA, RICCARDO LUNA, JEAN-CHRISTOPHE BABIN, CEO DI BULGARI – TUTTI PAZZI PER LE CURVE PERICOLOSE DI SILVIA SALIS, SPOSA DI FAUSTO BRIZZI E APPASSIONATA AL LANCIO DEL MARTELLO,OGGI VICEPRESIDENTE DEL CONI…
PER UN PUGNO DI “LIKE” - LA LINGUA DI TROLL, UN TRAMPOLINO DI ROCCIA A 700 METRI DI ALTEZZA, E’ DIVENTATA UNA DELLE METE PIU’ GETTONATE DELLA NORVEGIA GRAZIE A INSTAGRAM – NEL 2009 ATTIRAVA CIRCA 500 PERSONE ALL’ANNO, MENTRE NEL 2014 SONO ARRIVATE 40MILA PERSONE – PER RAGGIUNGERLA CI VOGLIONO 5 ORE DI CAMMINATA E CHI LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO… - VIDEO
FRA 10 ANNI UN VACCINO CI RENDERA' SUPEREROI - UNO DEI PIU' GRANDI GENETISTI AMERICANI, EUAN ASHLEY, RACCONTA I PROGRESSI DELL'INGEGNERIA GENETICA: ALLO STUDIO C'E' UN VACCINO IN GRADO DI CORREGGERE GLI ERRORI DI DNA CHE PREDISPONGONO A MALATTIE COME L'INFARTO, L'ALZHEIMER, IL DIABETE - LA RICERCA E' PARECCHIO AVANTI, ED E' STATA UTILIZZATA ANCHE CONTRO IL COVID DA PFIZER E MODERNA...