Le trafficate fogne di Napoli tornano a far notizia. E anche stavolta non si tratta, come a Parigi, di moltitudini di turisti paganti, ma banalmente di efferati criminali. Dopo il periodo di stasi dovuto alle piogge invernali e primaverili, sono tornate a imperversare le gang accomunate dalla definizione di «banda del buco» (o delle fogne), per la loro propensione a usare le cloache per compiere rapine. Tre in meno di una settimana, l' ultima ieri mattina, quando hanno preso di mira l' antica orologeria «Trucchi», a pochi passi da piazza dei Martiri.

Sono sbucati dal pavimento lanciando fumogeni e hanno preso in ostaggio una dipendente; quando poi si sono accorti che all' esterno del negozio c' erano degli agenti in borghese sono tornati a intrufolarsi nel pertugio, non prima di aver acceso lacrimogeni per impedire un inseguimento nel sottosuolo (che non è quello dei cunicoli della città greco-romana). Martedì 4 giugno era stato il turno di un ufficio postale di via Pontano, dove in due, armati e mascherati, hanno gettato nel panico clienti e dipendenti, e hanno portato via i soldi.

Solo 24 ore prima era stata attaccata la sede di piazza Carità della Banca Popolare di Milano, in questo caso, un po' in stile «Ocean' s», si erano pure premuniti di ostruire i tombini della zona per rallentare l' intervento delle forze dell' ordine, e anche loro sono spariti tra i ruscelletti di acque nere.

Come nel film di Dino Risi

Qualche mese fa, invece, i carabinieri hanno sgominato una delle bande più organizzate degli ultimi anni, 12 le persone arrestate, tra cui un dipendente del servizio fognature del Comune, una presenza strategica la sua: sono pochissimi infatti i «cartografi» in grado di orientarsi su vecchie e volutamente imprecise mappe in un labirinto di condotte lungo oltre mille chilometri.

Un' emergenza che già nel 2002 la polizia cercò di fronteggiare con la creazione di una squadra ad hoc destinata alle operazioni sottoterra, che fu subito ribattezzata «Polfogne», ma non bastò. Del resto è una passione antica, quella per le vie sotterranee, immortalata pure nella celebre pellicola di Dino Risi «Operazione san Gennaro» (con uno splendido Manfredi negli improbabili panni del guappo, un cameo di Totò e una serie di comprimari da Oscar), della quale non si può non ricordare il realistico scambio di battute tra un poliziotto e due uomini della banda: «Ehi voi, dove andate? Lì, non si può, il palazzo è pericolante». «Ma noi ci abitiamo». «Ah, scusate».

