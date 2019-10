10 ott 2019 10:43

SOUMAHORO IN BOCCA - "TI SIEDI AVANTI O NON SALI", L'OFFESA DI UN TASSISTA ROMANO AL SINDACALISTA DEI BRACCIANTI ABOUBAKAR SOUMAHORO – IL RACCONTO DELL’ATTIVISTA: "QUESTA INGIUSTIZIA VA DENUNCIATA ANCHE SE NON RAPPRESENTA MIGLIAIA DI TASSISTI CHE LAVORANO CON FATICA E PROFESSIONALITÀ". PRESO IL NUMERO DELLA VETTURA. "NE RISPONDERÀ AGLI ORGANI COMPETENTI"