È stato un protagonista del glam rock, la musica del travestimento e del superamento dei generi, con i Roxi Music di Brian Ferry, ha ‘inventato’ la musica per ambienti con una lunga lista di partiture e di dischi che teorizzavano colonne sonore per aeroporti e luoghi di transizione, ha prodotto album come ‘Remain in Light’, dei Talking Heads che, nel 1980, fece irrompere nelle strade della metropoli una ventata selvaggia e incontrollabile di tropicalismo.

Musicista, pittore, sostenitore del ruolo della casualità nella composizione, con le sue ‘strategie oblique’, Brian Eno torna in Italia il prossimo ottobre, dopo le installazioni nel Castello del Buonconsiglio a Trento, per ricevere il Leone d’Oro alla Carriera dalla Biennale Musica di Venezia 2023

La motivazione del riconoscimento recita ‘ Per la sua ricerca sulla qualità, la bellezza e la diffusione del suono digitale e la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo”

Lo studio di registrazione, quindi, diventa per l’artista inglese, vero nome, un elemento centrale per la realizzazione dell’opera, conquista la dignità, come dice il testo che accompagna l’annuncio, un vero strumento musicale, con pari dignità degli altri. I suoi silenzi, gli echi, i riverberi, le vibrazioni, le manipolazioni filtrate attraverso il mixer contribuiscono, come una chitarra o una tastiera, al risultato finale.

[…] Eno sarà sul palco del Teatro la Fenice il 21 ottobre per la prima esecuzione assoluta della sua opera “Ships”, eseguita dalla Baltic Sea Philharmonic diretta da Kristjan Jarvi, dove la musica suonata sul palco interagirà con lo spazio che la ospita, in un dialogo continuo tra l’orchestra e l’ambiente, grazie anche all’uso di particolari software.

Il giorno dopo, il 22, nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, ci sarà la cerimonia di consegna del Leone d’Oro, seguita dalla conversazione con il critico musicale Tom Service

