Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Si era presentato a una consegna di cocaina insieme alla figlia di 5 anni e mezzo e quando la polizia lo ha scoperto e inseguito, lui ha abbandonato la piccola in auto ed è fuggito a piedi.

Il suo tentativo però è stato vano e il pusher, 38 anni, marocchino, è stato catturato dagli agenti, arrestato per spaccio e ora dovrà rispondere anche di abbandono di minore. Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile in via degli Etruschi, nel quartiere popolare Molise-Calvairate.

Gli agenti del commissariato Monforte-Vittoria, guidati dal dirigente Manfredi Fava, avevano ricevuto una «soffiata» secondo la quale l’uomo, Hicham N., pluripregiudicato che vive in via dei Panigarola al Corvetto, aveva messo in piedi un piccolo giro di spaccio.

In particolare il 38enne si muoveva sulla sua Fiat 500 e spesso si faceva accompagnare dalla figlia di 5 anni e mezzo sperando così di sfuggire all’attenzione delle forze dell’ordine.

Mercoledì pomeriggio gli investigatori lo hanno seguito mentre, in via degli Etruschi, stava cedendo alcune palline di cocaina a un uomo (poi fuggito) con il quale aveva appuntamento. Hicham N. ha lasciato l’auto in strada con la piccola, che in quel momento dormiva, ed è sceso per avvicinarsi al cliente.

Quando gli agenti della squadra investigativa sono intervenuti, il 38enne è subito scappato a piedi disinteressandosi completamente della presenza della piccola. È stato catturato dopo un inseguimento a piedi e addosso aveva ancora 0.5 grammi di cocaina.

Nel frattempo la piccola s’è svegliata e, impaurita, ha iniziato a piangere. Gli agenti hanno così fatto intervenire alcuni colleghi e in particolare il vice questore Gina Cordella, vice dirigente del commissariato, che ha cercato di tranquillizzare la bambina e l’ha fatta giocare a palla per evitare che assistesse alle fasi dell’arresto.

Poi i poliziotti hanno rintracciato la casa del marocchino e dopo averla perquisita (trovati 1.300 euro in contanti) hanno riaffidato la piccola alla madre, italiana di 40 anni, che ha anche un figlio di pochi mesi.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e il pm di turno Maria Letizia Mocciaro ha disposto il giudizio per direttissima. Nei suoi confronti è scatta anche la denuncia per abbandono di minore e gli investigatori hanno avviato la segnalazione per la revoca della potestà genitoriale.

Continuano le indagini della Squadra Investigativa per far luce sulla posizione del 38enne in materia di immigrazione, in quanto, durante i controlli sono emerse alcune anomalie rispetto a un contratto di lavoro sottoscritto dallo spacciatore per conto di un altro pregiudicato suo coetaneo.