LA SPAGNA CI HA (QUASI) RAGGIUNTO: NELLE ULTIME 24 ORE I CONTAGI SONO CRESCIUTI DI 8102 UNITÀ ARRIVANDO A 110.238. IN ITALIA SIAMO A 110.574 – IN UN GIORNO CI SONO STATE 950 MORTI: TOTALE 10.003 – IN CATALOGNA GLI ANZIANI VENGONO TENUTI FUORI DAGLI OSPEDALI. L'ORDINE AI MEDICI È: "MORIRE A CASA PER LORO È L'OPZIONE MIGLIORE"

Spanish health authorities say the total number of reported COVID-19 deaths in the country has risen by 950 to 10,003 and the total number of reported cases has risen by 8,102 to 110,238 — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) April 2, 2020

Stefano Graziosi per “la Verità”

coronavirus spagna

Nel mezzo della crisi del coronavirus, la Catalogna lascia indietro gli anziani? Stando a quanto riporta un documento della Generalitat, riportato dal Mundo, sono infatti state date istruzioni agli operatori sanitari di evitare il ricovero in terapia intensiva dei pazienti che - contratto il morbo - hanno meno probabilità di sopravvivere: in particolar modo, gli ultraottantenni. «Morire a casa è l' opzione migliore, se è possibile controllare i sintomi», si legge nel documento. Le direttive sono state giustificate, facendo riferimento alla fatto che il sistema sanitario locale rischia il collasso. Con oltre 7.000 casi in un solo giorno, la Spagna ha superato la soglia dei 100.000 contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, sono morte 864 persone, per un numero complessivo di 9.053 vittime.

coronavirus spagna 1

ospedale albacete di valencia 2

La situazione sta peggiorando anche nel Regno Unito, dove - secondo il ministero della Salute - si sono verificati 563 decessi nell' arco di una giornata: si tratta di un incremento record del 31%, che ha portato il numero complessivo dei morti a 2.352. Tutto questo, mentre i casi in loco sono quasi 30.000 (con oltre 4.000 nuovi contagi in 24 ore). Il segretario alla Difesa, Ben Wallace, ha reso noto di essersi messo in autoisolamento dopo aver manifestato i sintomi del virus: ha dichiarato tuttavia ieri di essersi ripreso. Il torneo tennistico di Wimbledon è stato frattanto cancellato, mentre il principe Carlo - guarito come Alberto di Monaco - è riapparso in pubblico.

boris johnson 1

coronavirus tampone germania

Dati foschi anche in Germania: secondo il Robert Koch Institute, il Paese ha registrato - in un giorno - 5.453 contagi e 149 decessi. Il totale degli infetti supera i 67.000, mentre il numero dei morti è a quota 783. La regione maggiormente martoriata è al momento la Baviera. Ieri, il governo tedesco ha annunciato che prolungherà le misure restrittive attualmente in vigore almeno fino al 19 aprile. In aggiunta ai considerevoli provvedimenti economici adottati negli scorsi giorni, Berlino sta tra l' altro stanziando ulteriori 2 miliardi di euro, per aiutare le startup a fronteggiare le conseguenze della crisi pandemica. Si stanno tuttavia verificando delle fibrillazioni in seno alla Grande Coalizione, vista la propensione mostrata dai socialdemocratici verso i coronabond. In Francia si registrano invece al momento quasi 53.000 contagi, a fronte di 3.532 vittime: in particolare, nell' area di Parigi - tra le più colpite - le strutture ospedaliere risulterebbero ormai quasi al collasso. In questo clima, il premier francese, Edouard Philippe, ha espresso ieri serie preoccupazioni anche sul fronte dell' economia.

CORONAVIRUS SPAGNA ANZIANI

germania coronavirus

La Svizzera, dal canto suo, ha avuto 17.139 casi di coronavirus, con un aumento di ben 963 casi rispetto a martedì: ciononostante Berna non sembra per ora intenzionata a un inasprimento delle restrizioni già in atto.

coronavirus spagna 2 ai fen 6

Non si fermano intanto i dubbi su come il governo cinese stia gestendo l' epidemia. Si pensi solo, sotto questo aspetto, alla misteriosa sparizione della dottoressa Ai Fen. Costei aveva raccontato in un' intervista di come - a fine dicembre - il comitato disciplinare del suo ospedale a Wuhan le avesse impedito di divulgare la scoperta di una correlazione tra il nuovo coronavirus e la Sars. E adesso la dottoressa sembra guarda caso sparita nel nulla.

ai fen 4

coronavirus spagna 3

Tutto questo, mentre ieri Bloomberg News ha rivelato che - secondo un rapporto riservato, consegnato la scorsa settimana alla Casa Bianca - l' intelligence statunitense avrebbe concluso che la Cina abbia nascosto la reale entità dell' epidemia sia in termini di contagi che di decessi.

donald trump e anthony fauci 2

Proprio negli Stati Uniti la situazione continua a preoccupare. Donald Trump ha dichiarato che le prossime due settimane si riveleranno particolarmente dure, aggiungendo che il virus potrebbe arrivare a uccidere tra le 100.000 e 240.000 persone. Per far fronte agli effetti recessivi del morbo, il presidente vorrebbe adesso proporre un piano infrastrutturale da circa 2.000 miliardi di dollari: un' idea che condivide con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ma che lascia invece la leadership repubblicana piuttosto scettica.

coronavirus spagna 5

Tutto questo, mentre il principale candidato alla nomination democratica, Joe Biden, ha ipotizzato uno slittamento della cConvention democratica di Milwaukee (attualmente prevista per luglio). Al momento, nel Paese si registrano oltre 189.000 casi e 4.090 vittime: l' area maggiormente colpita continua ad essere lo Stato di New York. Proprio qui la rete sanitaria Northwell Health ha annunciato ieri di avere circa 470 impiegati infetti, mentre il governatore locale, Andrew Cuomo, ha comunicato 391 decessi nelle ultime 24 ore, oltre al fatto che il picco nell' area potrebbe verificarsi verso la fine di aprile.

coronavirus spagna 7

Mentre a livello mondiale si registrano oltre 887.000 casi, in Libia si sono avuti ieri due nuovi contagi, che hanno portato il totale in loco a 10. Il Pakistan ha reso noto che prolungherà il proprio lockdown almeno fino al 14 aprile, mentre - per quanto riguarda la Russia - il presidente, Vladimir Putin, ha siglato una legge che permette al governo di proclamare lo stato d' emergenza.

