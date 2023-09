28 set 2023 17:41

IN SPAGNA, UNO STUDENTE DI 14 ANNI HA ACCOLTELLATO TRE PROFESSORI E DUE COMPAGNI - L'AGGRESSORE, CHE FREQUENTA LA TEZA MEDIA IN UN ISTITUTO DI JEREZ DE LA FRONTERA, HA SEMINATO IL PANICO PER L'ISTITUTO - NESSUNA DELLE PERSONE AGGREDITE È IN PERICOLO DI VITA MA UNA DI LORO, UNA DOCENTE CHE HA CERCATO DI FERMARLO, È STATA FERITA A UN OCCHIO ED È STATA SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO…