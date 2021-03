SPARA TU CHE POI TI UCCIDO IO – SCONTRO A FUOCO A NASHVILLE TRA UN POLIZIOTTO E UNA DONNA ARMATA ALLA GUIDA DELL’AUTO DI UN RICERCATO: LA SIGNORA VOLEVA METTERSI IN FUGA DOPO CHE NELLA SUA BORSA ERA STATA TROVATA DELLA POLVERE BIANCA E, DAVANTI ALLE INTIMIDAZIONI DELL’AGENTE, HA TIRATO FUORI UNA PISTOLA E HA SPARATO – IN RISPOSTA IL POLIZIOTTO L’HA UCCISA… VIDEO

DAGONEWS

sparatoria con un poliziotto a nashville 7

La polizia di Nashville ha pubblicato il video di un terribile scontro a mano armata tra una donna, la 31enne Nika Holbert, e l’agente Josh Baker, da 14 anni in servizio. Sono le nove e mezza di un tranquillo lunedì mattina a Nashville, quando Baker ferma una donna sospetta. Lei guidava l'auto di un pericoloso ricercato, Demond Buchanan, di 42 anni. Holbert inizialmente scende dalla Chevrolet Camaro e inizia a discutere con l'agente, che le trova degli stupefacenti -al momento non specificati (probabilmente della cocaina)- nella borsetta.

nika holbert

La situazione si accende velocemente. La donna rientra minacciosamente in auto, decisa ad andarsene. Ma Baker non demorde e la trattiene, spingendola dal braccio e minacciandola con una pistola. «Non ho fatto niente di male» continua a urlare la donna.

All'improvviso si assiste ad uno scambio di colpi di pistola, a detta di Baker iniziato dalla Holbert, che usa una pistola semiautomatica cui parte un colpo. L'agente Baker cade per terra, lei mette in moto l'auto e in tutta fretta lascia il parcheggio.

josh baker

A causa del colpo sparato a distanza ravvicinata la Holbert muore dopo essersi schiantata in seguito a una manovra azzardata con l'auto, proprio mentre gettava via l'arma. Attualmente, restano da scoprire i legami tra Holbert e il ricercato proprietario dell'auto, Demond Buchanan. Josh Baker, vivo dopo un intervento, afferma di aver seguito ogni protocollo possibile per evitare di far fuoco sulla donna. I dettagli della vicenda restano ancora poco chiari.

sparatoria con un poliziotto a nashville 5 sparatoria con un poliziotto a nashville 4 sparatoria con un poliziotto a nashville 1 sparatoria con un poliziotto a nashville 6 sparatoria con un poliziotto a nashville 2 sparatoria con un poliziotto a nashville 3