18 nov 2021 19:08

SPARATI UNITI D’AMERICA - IL RAPPER YOUNG DOLPH È STATO UCCISO A MEMPHIS MENTRE STAVA ENTRANDO IN UN NEGOZIO DI BISCOTTI – ERA GIÀ STATO VITTIMA DI AGGRESSIONI ARMATE: NEL 2017 FU COINVOLTO IN UNA SPARATORIA DOPO UNA RISSA FUORI DA UN ALBERGO DI LOS ANGELES E NEL FEBBRAIO SCORSO VENNE INVESTITO DA UNA SCARICA DI PROIETTILI MENTRE VIAGGIAVA A BORDO DEL SUO SUV A CHARLOTTE, NEL NORTH CAROLINA - DA GENNAIO A OGGI A MEMPHIS CI SONO STATI 238 OMICIDI, 6 IN PIÙ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2020, L’ANNO PIÙ SANGUINOSO DELLA STORIA RECENTE…