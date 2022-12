SPARATORIA IN CENTRO A PARIGI, IN RUE D’ENGHIEN: IL BILANCIO PARZIALE È DI DUE MORTI E QUATTRO FERITI – IL FUOCO SAREBBE STATO APERTO ALL’INTERNO DEL CENTRO CULTURALE CURDO AHMET-KAYA. LA POLIZIA HA ARRESTATO UN UOMO DI 70 ANNI E…

Da www.corriere.it

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi venerdì 23 dicembre nel centro di Parigi, in rue d’Enghien, provocando la morte di due persone. I feriti invece sono quattro di cui due versano in condizioni critiche. Una fonte della polizia ha detto di aver fermato un uomo di «circa 70 anni».

sparatoria in centro a parigi

Secondo Le Parisien, la sparatoria che è avvenuta nel decimo arrondissement, «ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien», confermando che un «uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco contro diverse persone».

«Da sette a otto spari in strada, è panico totale, siamo rimasti chiusi dentro», ha testimoniato un commerciante di un edificio vicino. Su Twitter la prefettura invita i cittadini a evitare la zona della città per non ostacolare l’intervento dei soccorsi.