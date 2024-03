LA SPARATORIA DI FROSINONE PER UNA DONNA CONTESA? - IL 23ENNE ALBANESE MICHEA ZAKA, ARRESTATO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO E TRIPLICE TENTATO OMICIDIO, HA SOSTENUTO CHE DIETRO AL LITIGIO CHE HA PORTATO AI COLPI DI PISTOLA (E ALLA MORTE DI KASEM KASMI) C’E’ UNA DONNA CONTESA - MA LA PROCURA NON CREDE A QUESTA RICOSTRUZIONE: L’IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI È CHE DIETRO LO SCONTRO A FUOCO SI NASCONDA UNA FAIDA LEGATA AL CONTROLLO DELLO SPACCIO O DELLA PROSTITUZIONE… - VIDEO!

IL VIDEO DELLA SPARATORIA TRA ALBANESI A FROSINONE

Estratto dell’articolo di Marco Carta, Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

Storie di donne e di droga dietro alla sparatoria mortale avvenuta ieri sera, sabato 9 marzo, nello Shake Bar di Frosinone. Sulla quale c'è una versione che ora è al vaglio dei poliziotti […]

MICHEA ZAKA

La ricostruzione della sparatoria

Nella ricostruzione che emerge dopo una notte di indagini, sabato sera verso le 19.30 Michea Zaka è allo Shake Bar di via Aldo Moro con i suoi amici Giuliano D. ed Elia D. Sono tutti albanesi: Michea è incensurato ma nell'ultimo anno le volanti lo hanno fermato due volte per un giro di droga al Casermone, in un caso […] gli hanno trovato 20mila euro in contanti e per questo sospettano sia il cassiere di una banda.

SPARATORIA TRA ALBANESI A FROSINONE

Lo Shake è pieno come tutti i sabato sera. Entrano altri quattro albanesi Ervin e suo fratello Kasem Kasmi con una coppia di amici. E scatta subito la discussione. Rapida ed accesa. Michea estrae una pistola calibro 22 ed esplode sei colpi che vanno tutti a segno. Uno centra al collo Kasem che si accascia e morirà dopo una ventina di minuti tra le mani dei medici del 118 che tentano di rianimarlo. Gli altri restano feriti: uno finisce all'Umberto I ed è gravissimo, uno al San Camillo, l'ultimo allo Spaziani di Frosinone dove lo operano ad un femore fratturato da una pallottola.

SPARATORIA TRA ALBANESI A FROSINONE

Il movente: donne e droga

Cosa si sono detti e perché Michea ha sparato? Una versione arriva all'alba, dagli ambienti degli albanesi che vivono a Frosinone: di mezzo c'è una donna che prima stava con Kasem ed ora con Zaka; alcuni dicono che ci sia una relazione sentimentale, altri parlano di prostituzione.

Non aggiunge molti dettagli Michea Zaka: poco dopo le 23 di sabato si presenta in questura accompagnato dall'avvocato Marco Maietta per mettersi a disposizione. Gli hanno detto che la polizia era passata a casa per cercarlo e lui è andato a consegnarsi. Racconta che sono stati Ervin e Kasen ad aggredirlo e che lui ha fatto fuoco solo per difendersi. La pistola l'ha buttata dal ponte sul fiume Cosa di via Verdi ed è finita in una specie di discarica con lattine di birra e brick di vino. La polizia non l'ha ancora trovata.

SPARATORIA TRA ALBANESI A FROSINONE

Michea Zaka viene arrestato per omicidio e triplice tentato omicidio. Il giovane aveva compiuto 23 anni ieri. Da qualche anno vive al Casermone, la più importante piazza di spaccio della Ciociaria. […] Il giovane ha anche un figlio di due anni, avuto da una relazione con una donna di Frosinone. Gli altri due albanesi che erano con lui sono stati rintracciati in nottata. La loro posizione è al vaglio delle autorità.

SPARATORIA TRA ALBANESI A FROSINONE

Il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero […] ha fatto intendere di non credere al movente sentimentale, indicato dall’autore dell’omicidio. L’ipotesi degli investigatori è che dietro la sparatoria si nasconda una faida legata al controllo dello spaccio o della prostituzione. […]

sparatoria bar frosinone. 6