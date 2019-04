23 apr 2019 17:30

SPARI A LOURDES! – PANICO NELLA CITTADINA FRANCESE DOVE UN EX MILITARE ARMATO SULLA CINQUANTINA SI È BARRICATO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE, TENENDO IN OSTAGGIO LA COMPAGNA E LA FIGLIA DOPO AVER ESPLOSO QUATTRO COLPI D’ARMA DA FUOCO IN STRADA…

Da "www.ilfattoquotidiano.it" lourdes Un ex militare armato sulla cinquantina si è barricato all’interno della propria abitazione, a Lourdes, tenendo in ostaggio la compagna e la figlia dopo aver esploso quattro colpi d’armada fuoco, secondo le prime ricostruzioni fornite dalla prefettura degli Alti Pirenei e dai media locali. gendarmeria francese 2 La donna aveva più volte denunciato per violenza l’uomo. Se confermato, si tratterebbe di una vicenda di carattere privato e non legata al terrorismo. È ancora in corso una trattativa con le forze speciali del Raid di Tolosa giunte in rue Mozart, vicino alla stazione ferroviaria di Lourdes. Sul posto anche i vigili del fuoco e il Samu, il 118 francese. gendarmeria francese 1 Nel comunicato della prefettura si legge che “un individuo si è asserragliato all’interno della sua abitazione, sparando colpi d’arma da fuoco verso l’esterno, con due persone che sarebbero tenute in ostaggio”. Testimoni hanno raccontato di aver sentito gli spari intorno alle 11.00 della mattina. POLIZIA FRANCESE