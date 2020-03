17 mar 2020 12:32

SPAVENTATI CHE IL VIRUS RESISTA SULLE SUPERFICI? ECCO CON QUALI PRODOTTI DISINFETTARE CIO' CHE RIPORTIAMO A CASA: NON IMPAZZITE ALLA RICERCA DI CHISSÀ QUALI SOSTANZE, BASTA DILUIRE L’ALCOL PER IGIENIZZARE – PER FRUTTA E VERDURA SEGUITE LE ACCORTEZZE CHE UTILIZZERESTE IN VIAGGIO NEI PAESI TROPICALI – LA MELA E LA PERA? LAVATEVELA! MA RICORDATE CHE LA CONTAMINAZIONE DA OGGETTI È… - VIDEO

Da "www.repubblica.it" coronavirus scarpe 1 Quanto resiste il virus sulle superfici? Fino ad oggi ci hanno spiegato di lavarci bene le mani, ma lo possiamo trasportare in casa anche con le suole delle scarpe, gli indumenti, gli oggetti? Con quali sostanze è meglio pulire pavimenti, cucina, bagni? E ci sono precauzioni speciali per disinfettare bucato, smartphone e tastiere, cibi? La giornalista di Salute Elvira Naselli lo ha chiesto al dottor Matteo Guidotti, chimico del Cnr Scitec coronavirus vestiti coronavirus vestiti 1 coronavirus vestiti copia coronavirus scarpe 2 coronavirus spesa coronavirus scarpe 1 coronavirus scarpe 4