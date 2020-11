SPAVENTOSO INCIDENTE PER GROSJEAN AL GP DEL BAHREIN - IL PILOTA DELLA HAAS È RIUSCITO A USCIRE VIVO DALLA SUA MACCHINA IN FIAMME: LA VETTURA SI È SPEZZATA IN DUE ED È QUASI ESPLOSA DOPO L’IMPATTO CONTRO LE BARRIERE SUBITO DOPO IL VIA – PER LUI BRUCIATURE ALLE MANI E ALLE CAVIGLIE OLTRE A DELLE SOSPETTE FRATTURE ALLE COSTOLE… VIDEO

Brutto incidente per Grosjean: auto in fiamme durante il Gp del Bahrein. Il pilota della Haas è riuscito ad uscire salvo dalla sua macchina in fiamme distrutta e quasi esplosa per un impatto contro le barriere subito dopo il via. Per lui bruciature alle mani e alle caviglie oltre a delle sospette fratture alle costole ed è stato portato in ospedale.

Tutto comincia appena dopo la partenza che vedeva la Haas del francese scattare dalle retrovie. Si tocca con un’altra vettura quella di Kvjat e finisce dritto contro il guardrail tutta velocità. Nell’impatto la vettura si spezza in due e prende fuoco. Un dramma che in altri tempi avrebbe provocato la morte del pilota. Che non arriva perché Grosjean non perde conoscenza e mantiene la freddezza di togliersi le cinture ed aiutato dal medico di pista riesce a porsi in salvo.

Guenteher Steiner, team principal della Haas: «Romain è stato portato in ospedale, sta bene ed è cosciente. Dobbiamo ringraziare la fortuna, il medico della Fia Roberts e tutti i commissari che hanno fatto un lavoro straordinario».

