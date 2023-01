SPERMA ALLA PATRIA! – GLI UOMINI UCRAINI, PRIMA DI PARTIRE PER IL FRONTE, CONGELANO IL PROPRIO SPERMA PER CONSENTIRE UNA GRAVIDANZA ALLE MOGLI IN LORO ASSENZA – IN TRINCEA, SE SI È ABBASTANZA FORTUNATI DA TORNARE A CASA, C’È LA POSSIBILITÀ CHE UN UOMO RIMANGA STERILE A CAUSA DELLE FERITE RIPORTATE O PER COLPA DELLA INFEZIONI DOVUTE DALLE SCARSE CONDIZIONI IGIENICHE...

Estratto dell’articolo di Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

«La generazione degli eroi non deve scomparire e noi faremo in modo che non accada». Il dottor Aleksandr Darii era abituato a trattare con coppie in cerca di un bimbo in provetta o di un utero in affitto. «Certo, abbiamo fatto nascere anche tanti nuovi italiani, ma con la guerra è cambiato tutto».

«Io e mio marito Ievgheny — dice Iaroslava, una paziente della clinica per la salute riproduttiva Icsi della capitale ucraina — non abbiamo problemi di fertilità. Per un anno, però, dall’inizio della guerra il 24 febbraio, non ci siamo praticamente più visti».

«È un problema comune a tante coppie — spiega il primario —. L’uomo è chiamato a combattere. Parte e non sa se potrà tornare o in quali condizioni. Purtroppo, i sistemi di protezione individuale con cui i soldati sono al fronte proteggono le parti vitali, la testa con il casco, cuore e organi principali con le piastre anti proiettile.

Testicoli e ovaie restano fuori. Schegge, onde d’urto, pallottole, ma anche lo stress, i virus, la stessa dieta, persino il freddo eccessivo o le infezioni che possono insorgere in ambienti sporchi, dove ha il fango alle ginocchia e non puoi lavarti, possono compromettere la fertilità. […] «Me ne sono resa conto anch’io — interrompe Iaroslava — l’unica volta che mi è stato permesso di andare a trovare mio marito vicino al fronte. Io non avrei problemi a rimanere incinta anche durante la guerra […]». Quindi?

«Congelamento delle cellule riproduttive. Ecco la soluzione che offre la nostra clinica come moltissime altre nel Paese», spiega il dottore. «Sperma o ovociti possono venir conservati per anni. Quando la coppia decide di avere figli, sa di avere questa riserva genetica a disposizione, qualunque cosa succeda». […]

I soldati che congelano la possibilità di una discendenza preferiscono non parlarne, ma il fenomeno è ormai così diffuso che questa settimana la Rada, il Parlamento di Kiev, discuterà una legge per regolamentare le nascite postume. Si prende esempio dalla legislazione israeliana e non ci saranno più equivoci e liti legali. […]

Lo Stato aiuta finanziariamente chi vuole mettere in salvo il futuro genetico. Le spese di conservazione sono annullate e le cliniche abbassano i costi per l’inseminazione in vitro. In alcuni casi si scende dai 6mila che pagavano gli stranieri prima dell’invasione a circa mille per le vedove di guerra. In questo modo, però, le cliniche che rischiavano di chiudere senza clienti stranieri, sono riuscite a restare a galla. […]

