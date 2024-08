SPIAGGIA DELLA PURITÀ? NO, DELL’IMPURITÀ! - IN PIENA NOTTE A GALLIPOLI, SULLA SPIAGGIA DELLA PURITÀ, DUE COPPIE FANNO SESSO, UNA ACCANTO ALL'ALTRA, SENZA PREOCCUPARSI DI ESSERE VISTE DAI PASSANTI - ANCHE QUEST’ANNO NON MANCA L'AMPLESSO DI GRUPPO SULL'ARENILE, GRANDE CLASSICO DELL’ESTATE: LA SCENA È QUASI IDENTICA A QUELLA CONSUMATA SULLA STESSA SPIAGGIA, E DENUNCIATA NEGLI ANNI PASSATI DAI CITTADINI DELLA LOCALITA’ DI MARE PUGLIESE...

Estratto dell'articolo di Biagio Valerio per www.bari.repubblica.it

SESSO IN SPIAGGIA A GALLIPOLI

Turisti sfrenati, e maleducati, a Gallipoli. Due coppie, composte da adulti, hanno consumato un esplicito atto sessuale sul bagnasciuga della spiaggia della Purità. Il fatto si è verificato di notte ma nella perla dello Ionio, da anni meta di turismo di massa con tutte le possibili conseguenze negative, il movimento c’è a ogni ora e soprattutto in quel tratto di lungomare dal quale si affacciano migliaia di persone ogni sera. Locali, ristoranti e bar, infatti, si sono moltiplicati negli ultimi anni.

La scena è quasi identica a quella consumata sulla stessa spiaggia e denunciata dieci anni fa con immagini da parte di un "Comitato cittadino di liberazione di Gallipoli" [...]

SESSO IN SPIAGGIA AD AGRIGENTO

L’amplesso anche questa volta è stato ripreso dalla videocamera di un telefono e poi diffuso sui social. Due anni fa alcune villeggianti risalirono dal lido per rientrare nella abitazione presa in affitto, totalmente nude. [...]

In questo caso il lungo video, almeno un paio di minuti, ha fatto il giro delle chat gallipoline e sicuramente verrà visto anche dal sindaco Stefano Minerva che si affanna, ogni anno, a firmare e diffondere ordinanze a tutela del pubblico decoro.

giovani beccati in spiaggia a fare sesso sesso in cima allo scoglio di torre sant'andrea in salento SESSO A TRE IN SPIAGGIA SUL TICINO sesso in pieno giorno spiaggia naturista lido di dante ravenna sesso in spiaggia 3 COPPIA FA SESSO IN SPIAGGIA A TRANI 1