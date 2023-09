LA SPIAGGIA? TE LA SOGNI – ESTATE DI MERDA PER MILIONI DI FAMIGLIE CHE HANNO TIRATO LA CINGHIA: I PERNOTTAMENTI IN VACANZA SONO DIMINUITI DEL 5,7%, CON UNA FORTE CONTRAZIONE SOPRATTUTTO IN AGOSTO (-10%) - METÀ DEGLI ITALIANI HA FATTO MENO DI UNA SETTIMANA DI VACANZE, IL 25% NE HA FATTE UNA O DUE, MENTRE UN MESE DI FILA HA RIGUARDATO SOLO IL 5% DELLE FAMIGLIE – GLI OPERATORI DEL TURISMO GODONO LO STESSO: CON L’AUMENTO DEI PREZZI NON HA SPAVENTATO I RICCONI STRANIERI…

Estratto dell’articolo di Luigi Grassia per “La Stampa”

Il verdetto sull'estate 2023 del turismo in Italia è questione di punti di vista. Per le famiglie italiane il bilancio è nettamente negativo. Assoturismo (gli operatori del settore associati a Confesercenti) rileva che i pernottamenti degli italiani in vacanza sono diminuiti del 5,7%, con forte contrazione soprattutto in agosto: - 10% (rilevazione Coldiretti/Ixè).

E dietro a questi numeri di sintesi ci sono milioni di persone che hanno dovuto rinunciare del tutto a muoversi, costrette dai loro redditi familiari stagnanti e dai prezzi in aumento, mentre altrettanti milioni hanno tagliato il periodo delle trasferte. Ma anche coloro che sono andati in vacanza, inclusi i più benestanti che non hanno avvertito alcun sacrificio durante le ferie, si sono trovati comunque a pagare parecchio di più dell'anno scorso.

[…] i turisti stranieri […] sono invece aumentate del 3,6%. Poi c'è un terzo punto di vista, quello degli operatori di settore. A loro è andata piuttosto bene. «L'estate 2023 è una stagione positiva» dice a La Stampa la presidente di Federturismo (associazione di settore di Confindustria) Marina Lalli, pur facendo «una media fra situazioni molto diversificate». È vero che il -5,7% delle presenze turistiche italiane e il +3,6% di quelle straniere si sintetizza in un -1,4% totale (sono ancora i numeri di Assoturismo). Ma a fronte di questo lieve calo nei pernottamenti c'è stato un nettissimo aumento degli introiti da ogni singolo turista, […] Tirando le somme: gli operatori del turismo, nel complesso, hanno guadagnato molto di più dello scorso anno.

[…] Inoltre c'è stato il tutto esaurito per le crociere, da Msc a Costa e a Star Clippers: dal "fronte del porto" il direttore generale di Msc Crociere, Leonardo Massa, segnala «numeri record e tutto esaurito nel Mediterraneo». […] Per quanto riguarda le famiglie italiane, le cui difficoltà economiche sono evidenti, la presidente di Federturismo Marina Lalli segnala che «metà dei turisti italiani ha fatto meno di una settimana di vacanze, il 25% ne ha fatte una o due, mentre la classica vacanza di una volta, cioè un mese di fila, riguarda ormai meno del 5% delle famiglie».

La presidente è critica con chi «ha alzato i prezzi dei servizi turistici non in linea con la semplice inflazione», però sottolinea che «era da diversi anni che i prezzi delle vacanze non venivano adeguati».

