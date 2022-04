SPIDERMAN A SAN SIRO - GUARDATE QUESTO INGLESE CHE E' ENTRATO ALLO STADIO DI MILANO E SI E' LASCIATO PENZOLARE A 80 METRI DI ALTEZZA ATTACCANDOSI ALLE TRAVI DI FERRO - "PROVA DELLE EMOZIONI UNICHE, E' UNA SENSAZIONE INCREDIBILE E OGNI VOLTA CHE UNA SALITA DIVENTA PIU' DIFFICILE, LE SENSAZIONI AUMENTANO" - IL RAGAZZO NON E' NUOVO A QUESTE IMPRESE... - VIDEO

Adam Lockwood a San Siro

Ecco il momento sbalorditivo in cui un britannico è rimasto sospeso sulle travi dello stadio San Siro a Milano a 80 metri di altezza senza che nessun dispositivo di sicurezza gli impedisse di cadere. Adam Lockwood, 20 anni, si è filmato mentre penzolava sopra i sedili dopo essere salito in cima al campo sportivo martedì.

Nel suo filmato non mostra paura mentre rischia la vita appeso alle travi metalliche ad altezze vertiginose, usando solo le braccia per rialzarsi. Adam ha detto: «Mi piace semplicemente guardare in basso e vedere tutto il mio corpo sospeso sopra qualunque cosa».

Adam Lockwood a San Siro 2

«L'unico problema era che le sbarre erano ricoperte di una polvere densa che le rendeva un po' scivolose, ma niente di grave».

«Il free climbing per me è un'opportunità per dimostrare qualcosa a me stesso, e a me stesso solo, e un'opportunità per far lavorare il mio corpo e la mia mente perfettamente insieme».

«Provo delle emozioni uniche, è una sensazione incredibile e ogni volta che una salita diventa più difficile le sensazioni aumentano».

Adam, di Manchester, si è divertito ad arrampicarsi fin da bambino e ha iniziato ad arrampicare in free climbing su edifici e strutture da adolescente.

Lo scalatore spesso sconfina per accedere a luoghi pericolosi, come la Torre Agbar alta 143 metri a Barcellona, in Spagna, e la centrale elettrica di Plomin alta 340 metri in Croazia.

Adam Lockwood a San Siro 3

«Ho iniziato ad arrampicare circa quattro anni fa, salendo lentamente su cose più alte e più difficili», ha detto. «Ho avuto esperienze pazze per tutto il tempo. È stata la mia vita da quando avevo 16 anni e non voglio cambiarla. Sono andato allo stadio di San Siro due anni fa quando ho avuto l'idea di appendermi fuori dal bar», ha detto.

«Quando sono tornato lì, ho colto il mio ultimo giorno come un'opportunità per farlo finalmente. Non l'ho pianificato, ho iniziato quando sono arrivato lì, è stato semplice». Mi sono appeso a cose dieci volte più alte, la sensazione è la stessa, niente di molto in realtà».

Ma nonostante debba affrontare una morte quasi certa se dovesse cadere, Adam non crede che le sue azioni siano pericolose. Ha detto: «Non vedo quello che faccio come pericoloso, penso che se fosse pericoloso come la gente crede, sarei rimasto ferito o ucciso anni fa. È come guidare, gli incidenti accadono ma di solito è dovuto ad altre persone».

