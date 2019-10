4 ott 2019 15:57

SPIDERMAN È VIVO E SI ARRAMPICA IN MEZZO A NOI - NUOVA IMPRESA E NUOVI GUAI CON LA POLIZIA PER "L'UOMO RAGNO FRANCESE" CHE SCALA LE FACCIATE DEI GRATTACIELI: STAVOLTA ALAIN ROBERT SI È ARRAMPICATO SUI 153 METRI DELLO "SKYPER" DI FRANCOFORTE - IL 57ENNE, CHE HA IMPIEGATO 20 MINUTI PER ARRIVARE IN CIMA, HA AMMESSO: “OGNI VOLTA È QUESTIONE DI VITA O DI MORTE, MA NON SONO MALATO DI ADRENALINA…” (VIDEO)