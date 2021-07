LE SPIE CINESI TI SI INFILANO ANCHE NEL NASO - SECONDO NICHOLAS EFTIMIADES, UNO DEI MASSIMI ESPERTI DI SPIONAGGIO DEL GOVERNO USA, PECHINO HA PIAZZATO LA SUE "TALPE" OVUNQUE: LE 17 AGENZIE DI INTELLIGENCE SONO STATE "BUCATE" - PROBABILMENTE SOLO UN PICCOLO NUMERO "HA ACCESSO A INFORMAZIONI CLASSIFICATE" MENTRE MOLTI ALTRI SONO IMPIEGATI PER SCOPRIRE IDENTITA' E INFORMAZIONI - IL GOVERNO CINESE HA MESSO I SUOI UOMINI ANCHE NELLE...

Dagotraduzione da Spy Talk

fbi 2

Secondo Nicholas Eftimiades, uno dei massimi esperti di spionaggio cinese del governo degli Stati Uniti, l’intera comunità di intelligence degli Stati Uniti, 17 agenzie in tutto, è stata infiltrata da spie.

Eftimiades, ex ufficiale senior dell’intelligence della Dia ed esperto di spionaggio cinese presso la Cia e il dipartimento di Stato per oltre tre decenni, ha fatto un quadro della situazione: «Se ce ne fossero uno o due dormirei sonni tranquilli», ha detto. «Ma penso ce ne siano molti, e non solo alla Cia, ma anche altrove nel governo».

Ha aggiunto: «Penso che stiamo parlando del Dipartimento di Giustizia, della comunità dell’Intelligence, delle 17 agenzie tra cui il Dni, sarei sbalordito se non ce ne fossero dozzine»

analista intelligence

Eftimiades, che è andato in pensione nel 2017, ha subito avvertito che probabilmente solo un piccolo numero - "meno di una dozzina" - ha accesso a informazioni classificate. Molti altri sono impiegati per scoprire solo "chi è chi" nell'intelligence statunitense, "e dove vivono e cose del genere". Ma Eftimiades, autore di due libri sullo spionaggio cinese, ha affermato che ci sono "migliaia in più" di talpe in altre agenzie governative statunitensi non di intelligence, nonché tra appaltatori, società, gruppi di riflessione e uffici del Congresso.

«La Cina non si preoccupa tanto dei segreti» ha detto. «Si occupa di politica: cosa pensano gli Stati Uniti? Al Congresso, chi voterà per cosa rispetto alla Cina? Quali membri dello staff hanno influenza su quali membri del Congresso... Quali gruppi di riflessione vengono ascoltati al Congresso e dall'amministrazione, in modo che possano influenzare quei gruppi di riflessione. Quali istituzioni accademiche hanno quel tipo di potere e influenza?».

cia central intelligence agency

L'ex capo del controspionaggio dell'FBI Frank Figliuzzi ha convenuto che le società statunitensi, in particolare quelle che si occupano di tecnologia avanzata e armi, sono probabilmente piene di spie cinesi. Ma ha detto che «non era pronto a concordare» con l'affermazione di Eftimiades secondo cui «ci sono dozzine di talpe del governo cinese attive all'interno delle agenzie della comunità di intelligence degli Stati Uniti».

Nel 2018, il Dipartimento di Giustizia ha istituito una "Iniziativa cinese" per concentrarsi sulle operazioni di spionaggio di Pechino, in particolare sul furto di segreti tecnici e commerciali. Dal gennaio 2020, il dipartimento ha ottenuto le condanne di 54 persone accusate di spionaggio per la Cina.

Eftimiades, tuttavia, afferma che l'FBI è sopraffatto dall'offensiva di spionaggio cinese. «L'FBI fa un buon lavoro. Gli do credito», ha detto. «Fanno un buon lavoro, ma voglio dire, sono completamente superati in numeri e volumi. E soffrono: non hanno capacità linguistiche, sono molto limitate. Hanno la mano molto pesante, credo... e la Cina balla molto intorno a loro».

cia central intelligence agency