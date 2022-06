SPOGLIATI, USCIAMO! - L'OUTFIT CON CUI SUMMER WALKER SI E' PRESENTATA AI BET AWARDS HA FATTO GIRARE (IN TUTTI I SENSI) LE PALLE A MOLTI FAN - LA CANTANTE SI E' PRESENTATA CON UN LOOK ISPIRATO AI TRADIZIONALI GIOIELLI HMONG, INDIGENI CHE VIVONO IN ASIA MA E' STATA ACCUSATA DI AVER "SESSUALIZZATO" LA LORO CULTURA - LA STILISTA LAUREL STREET, CHE HA FIRMATO IL LOOK, SI E' SUBITO SCUSATA, MENTRE LA WALKER... - VIDEO

L'outfit dei BET Awards 2022 di Summer Walker ha fatto girare la testa a molti, ma ad altri non è piaciuto per niente. La cantante di "No Love" è scesa sul tappeto rosso domenica sera indossando un look di Laurel Street composto da una minigonna e un "reggiseno" completamente aperto fatto di cristalli neri e monete d'oro, insieme a un paio di copricapezzoli dorati.

Come ha condiviso su Instagram la star, che è incinta, l'abito sexy è stato «ispirato ai tradizionali gioielli Hmong». Molti sul social hanno prontamente criticato Walker, 26 anni, per aver "sessualizzato" l'abbigliamento degli indigeni, che vivono principalmente nel sud-ovest della Cina, Vietnam, Laos, Thailandia e Myanmar.

«Non è così», ha scritto un utente di Instagram commentando il post, mentre altri sono intervenuti con «semplicemente no», «oh nah» e «ragazza, non va ancora bene». Mentre Walker deve ancora rispondere alle critiche, lunedì Laurel Street si è scusata su Instagram Stories.

«Sono originaria dell'Asia meridionale, capisco che avremmo dovuto menzionare la bellissima cultura Hmong», ha scritto il marchio. «Non volevo offendere nessuno di voi, amo celebrare tutte le culture [e] la diversità... Mi scuso [sic] per non aver condiviso ed educato sulla storia del popolo Hmong e mi informerò ulteriormente».

«Capisco che molti di voi siano offesi ma non era affatto mia intenzione ... non era nostra intenzione sessualizzare [sic] questi [sic] pezzi, ma era più una celebrazione della vita e della bellezza delle donne».

Questa è la seconda volta che Walker viene criticata per un tentativo di omaggio al popolo Hmong. Sabato ha posato indossando un look simile (di un designer diverso) in argento e ha affrontato accuse simili di appropriazione culturale.

Come ha sottolineato un commentatore, la parte superiore di Walker è modellata sullo Xauv, che «che quando siamo stati ridotti in schiavitù dal popolo cinese era usato come oggetto per identificare le persone Hmong». Ora, lo Xauv è indossato per rappresentare «libertà e indipendenza».

Sabato, Walker ha annunciato di aspettare un bambino dal rapper-stilista LVRD Pharaoh. A novembre, la coppia ha cementato la loro relazione tatuandosi i rispettivi nomi sui volti. La cantante di "Purple Hearts" è anche la madre di una figlia di 1 anno soprannominata "Bubbles", nata da una relazione con il produttore London On Da Track.

Walker, che su Instagram si fa chiamare "Awkward Kween", non ha vinto i BET Awards. La cantante ha perso il titolo di migliore artista R&B/Pop femminile arrivando dietro a Jazmine Sullivan.

