SPOILER O TROVATA PUBBLICITARIA? – GIULIA SALEMI ANNUNCIA AI FOLLOWER CHE QUEST’ESTATE ANCHE PIERPAOLO PRETELLI CI DARÀ IL TORMENTO CON UN TORMENTONE ESTIVO: LEI ANTICIPA LA NOTIZIA DEL SINGOLO DI QUALCHE ORA, MA POI CAPISCE LA GAFFE E CANCELLA LA STORIA SU INSTAGRAM (OVVIAMENTE TROPPO TARDI) – IL MODELLO SEMBRA NON ESSERSI INCAZZATO E LE FA PURE UNA DEDICA. MA IN UN MONDO NORMALE NON DOVREBBE ESSERE FURIOSO? - VIDEO

Giulia Salemi fa un grosso spoiler su Pierpaolo Pretelli ed è costretta a cancellare tutto. pic.twitter.com/Unp3X0vySq — disagiotv (@disagio_tv) June 4, 2021

giulia salemi spoilera il singolo di pierpaolo pretelli 6

Giulia Salemi senza freni su Instagram. L'influencer si è fatta sfuggire qualcosa di troppo su Pierpaolo Pretelli salvo poi pentirsene e cancellare lo "spoiler". Tanto è bastato per scatenare i fan dei "prelemi" su Twitter. La coppia nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip è molto amata sui social. Le immagini di Giulia e della gaffe hanno fatto il giro del web.

PIERPAOLO PRETELLI E IL SINGOLO "L'ESTATE PIU' CALDA"

Giulia ha fatto la prima vacanza di coppia con Pierpaolo e si è fatta ammirare dai followers in costume. Ci sono molti progetti in vista soprattutto per il fidanzato. Da diverse settimane si parla di una partecipazione dell’ex velino alla prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 a settembre. Ma non solo. Pierpaolo sta per lanciare una hit estiva: un singolo “L’estate più calda” (MNcomm / Warner Music), scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 18 giugno.

giulia salemi pierpaolo pretelli 2

Giulia Salemi, la gaffe su Pierpaolo Pretelli

L’influencer italo persiana - insomma - ha "rovinato" la sopresa per i fan di Pierpaolo, pubblicand un video che mostra il modello lucano registrare il filmato di lancio della sua canzone. Dopo essersi accorta della gaffe ha cancellato in fretta e furia il video, ma era troppo tardi. La bella notizia ora è di dominio pubblico.

