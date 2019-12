31 dic 2019 10:57

SPOSAMI! - IN PROVINCIA DI BRESCIA UN 46ENNE SEQUESTRA IN HOTEL PER TRE GIORNI L'EX FIDANZATA, UNA 36ENNE MAROCCHINA, E LA PICCHIA PER COSTRINGERLA A FIRMARE UN IMPEGNO MATRIMONIALE - A FAR SCATTARE L'ALLARME È STATO IL PERSONALE DELL'ALBERGO CHE HA SEGNALATO UNA VIOLENTA LITE - QUANDO SONO ARRIVATI GLI AGENTI, L’UOMO HA PROVATO A NASCONDERSI NEL…