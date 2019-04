LE SPOSE BAMBINE IN VENDITA SU FACEBOOK – LA STORIA DI MONICA, 16ENNE NIGERIANA, VENDUTA DAL PADRE SUI SOCIAL - PER CERCARE UN ACQUIRENTE DISPOSTO A COMPRARE LE SUE SEI FIGLIE, L’UOMO HA PUBBLICATO LE LORO FOTO E SI È SBARAZZATO IN BREVE TEMPO DELLA PROLE, METTENDOSI IN TASCA I SOLDI PER PAGARE UN DEBITO – SI TRATTA DI UNA PRATICA CHE STA PRENDENDO PIEDE NEI VILLAGGI E NELLE TRIBÙ DOVE L’USANZA DEI MATRIMONI COMBINATI E DELLE SPOSE BAMBINE È UN ORRORE CHE SI PERPETUA GIORNALMENTE…

DAGONEWS

Monica, 16 anni, è una delle due sorelle vendute a uomini che hanno trovato le loro foto sul profilo Facebook del padre. Lei e la sua sorellina di 14 anni non hanno mai voluto sposarsi: volevano prima completare gli studi a Ogbakoko, un piccolo villaggio nel sud della Nigeria. Purtroppo sono diventate vittime di una cultura che sottopone le bambine, alcune anche di appena dieci anni, alla schiavitù de facto attraverso la tradizione delle “spose bambine”.

Le sorelle appartengono alla comunità di Becheve, una grande tribù di 17 villaggi nell’Obanliku dove c'è una lunga tradizione che permette che le ragazze vengano vendute in cambio di cibo, bestiame e contanti per saldare i debiti. Come centinaia, o forse migliaia, di ragazze della tribù Becheve che sono vittime di matrimoni combinati, Monica e sua sorella sono state vendute senza il loro consenso. Il padre voleva cancellare il debito che aveva con un parente. E così le due sorelle si sono dovute sposare con uomini che non conoscevano affatto e che erano abbastanza grandi da poter essere i loro nonni.

I loro rispettivi mariti si sono messi in contatto con il padre dopo aver visto la pagina Facebook dove ha pubblicato le foto delle sue sei figlie per attirare l'attenzione degli uomini della tribù.

«Mio padre non sapeva nulla di Facebook fino a quando mio fratello maggiore non gli ha comprato uno smartphone e lo ha convinto a iscriversi a Facebook e a pubblicare le nostre foto - ha detto Monica a The Daily Beast – Ci ha comprato dei vestiti nuovi e ci ha fatto mettere in posa per scattare le foto che poi avrebbe postato online».

Di solito nella comunità di Becheve, i genitori delle spose portano le ragazze da uomini che possono permettersi di comprale. Ma negli ultimi mesi, queste famiglie disperate hanno visto in Facebook un alleato non da poco. «Sono i giovani che convincono gli anziani a cercare mogli su Facebook - ha detto Monica, che è scappata da suo marito per vivere con un amico meno di un anno dopo che si era sposata - L'uomo che ho sposato mi ha detto che suo figlio maggiore gli ha mostrato la mia foto su Facebook e lo ha indirizzato a mio padre».

Facebook, contattato da The Daily Beast, ha detto di non sapere nulla di questa pratica nella comunità di Becheve, ma in passato è intervenuto per bloccare pagine dove spose bambine venivano messe all’asta. Intanto queste giovani mogli vengono ridotte alla schiavitù, non vengono mandate a scuola e possono essere cedute a un altro uomo se i mariti lo desiderano. L'usanza prevede che se una sposa bambina muore senza avere figli, i suoi genitori possono portare un'altra ragazza della famiglia per sostituirla. Indipendentemente dal trattamento che riceve nella casa di suo marito, una sposa bambina non deve tornare dai suoi genitori.

Ma per molte di queste giovani schiave di Becheve, l'esperienza nella casa del marito è spesso disastrosa, e non mancano storie di abusi e sfruttamenti. «Una volta che mi ha sposato, mi ha trasformato nella sua schiava e in un sacco da pugilato - ha detto Monica che, proprio come sua sorella, è stata venduta per 20mila naira, circa 50 dollari, due capre, un maiale e dell’igname - Ha detto che aveva pagato così tanto per sposarmi che, per mostragli riconoscenza, dovevo lavorare duramente nella sua fattoria per ore e ore ogni giorno».

Monica e sua sorella, che è ancora sposata con il marito che ha 65 anni, non sono le uniche ragazze a essere costrette in un matrimonio forzato dopo che le loro foto sono state pubblicate su Facebook.

Il social è molto popolare in Nigeria: circa un quinto dei 98 milioni di utenti Internet del paese sono iscritti al sito.

