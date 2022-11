tradimento 1

Da www.lastampa.it

Scandalo al matrimonio. Marito trova la sposa e un testimone in una relazione molto intima alla festa di nozze. Lo sposo, sconvolto, si è così rivolto ai suoi invitati che siedevano al ristorante. «Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. Perché la sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato!». È accaduto a Cacak, in Serbia.

cornuto 1

SCANDALO AL MATRIMONIO, SPOSA TRADISCE IL MARITO

Il matrimonio è andato secondo i piani. Ma quando la sposa è andata in camera a cambiarsi, poiché tardava molto, lo sposo è andato a cercarla. Aperta la porta della stanza, trova il suo testimone a letto con la moglie. «Erano, per non dire altro, molto intimi», dice al sito di news Kurir uno degli invitati al matrimonio fallito.

tradimenti

NIENTE CENA: TUTTI FUORI DAL RISTORANTE

Lo sposo poi li ha cacciati fuori dal ristorante, poi si è rivolto alla festa di matrimonio e ha chiesto loro di tornare a casa. Così è finita la festa. Gli sfortunati padroni di casa hanno dovuto pagare tutte le spese del ristorante, anche se la cena non era stata nemmeno servita. Con stupore, senza parole, gli ospiti si sono radunati e hanno lasciato lo sposo.