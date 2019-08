SPRAY EBBASTA – A POCHE ORE DALLA TRAGEDIA DI CORINALDO UGO DI PUORTO, IL CAPO DELLA GANG DELLO SPRAY DI CORINALDO FIGLIO DI UN PRESTANOME DEI CASALESI, HA INCONTRATO SFERA EBBASTA IN AUTOGRILL E HA CONDIVISO IL VIDEO SUI SOCIAL – GOMITO A GOMITO, I DUE PARLANO IN SLANG TRAP: “DELLE BITCH DI MODENA COSA PENSI, FRA?. NOI FACCIAMO I SOLDI E VOI PARLATE” - VIDEO

CORINALDO, IL VIDEO DI UGO DI PUORTO CON SFERA EBBASTA

Serena Arbizzi per “la Stampa”

sfera ebbasta con ugo di puorto, uno dei ragazzi della banda dello spray di corinaldo 2 6

«Delle bitch di Modena cosa pensi, fra?». Inizia così un video in cui si vedono, gomito a gomito, un ragazzo di 19 anni e un idolo della trap, osannato dagli adolescenti.

Il ragazzo lo segue, gli fa qualche battuta, gli chiede delle "bitch", le donne della trap.

La star risponde e sta al gioco: le immagini finiranno poco dopo sul profilo Instagram di quel diciannovenne.

ugo di puorto

Potrebbe essere un video qualsiasi, ma non lo è. Il ragazzo che brandisce il cellulare è Ugo Di Puorto e quello accanto a lui è Sfera Ebbasta. Il luogo è un autogrill.

raffaele mormone

Ma è la data a choccare perché quell' incontro avviene nella notte della strage di Corinaldo.

ugo di puorto

Sì, il ragazzo arrestato con l' accusa di aver spruzzato lo spray al peperoncino - perché le sue impronte sono state ritrovate sulla bomboletta rosa raccolta dal vocalist della discoteca - e il "re della trap" italiana che avrebbe dovuto esibirsi a Corinaldo ma era in ritardo - perché prima si era concesso a Rimini - si incontrano proprio in quella notte costata la vita a cinque adolescenti e a una mamma rimasti schiacciati nella calca della discoteca Lanterna Azzurra.

discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo (Ancona)

Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono protagonisti di un breve filmato in cui usano il linguaggio tipico della trap. Apparentemente spensierati.

sfera ebbasta con ugo di puorto, uno dei ragazzi della banda dello spray di corinaldo 2

Di Puorto sta tornando a Modena, dopo essersi lasciato alle spalle la tragedia di Corinaldo, ed è con i suoi amici. Quelli della banda specializzata nei furti con "strappo" a base di spray al peperoncino.

discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo

Il re della trap, naturalmente, non può saperlo. E quando Di Puorto, all' inizio del video, lo incalza, risponde: «Yeah, the king, Sfera Ebbasta». Il ragazzo, rivolto alla telecamera del telefonino, continua a scherzare mentre Sfera mima il gesto del cucirsi la bocca: «Qui facciamo i soldi mentre voi parlate, parlate», dice Ugo. Il cantante saluta e infine, replicando i gesti tipici del palco, guarda l' obiettivo. L' idolo trap indossa una felpa con il cappuccio rosso e porta monili che non passano inosservati.

discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo

Il video viene pubblicato dallo stesso Di Puorto sul profilo Instagram che, insieme a quello Facebook, è stato cancellato. Ora, otto mesi esatti dopo la tragedia, quel filmato riaffiora e arriva in esclusiva alla Gazzetta di Modena. Ma l' incontro in autogrill tra Sfera Ebbasta e la banda emiliana emerge anche dalle carte dell' inchiesta di Ancona.

sfera ebbasta con ugo di puorto, uno dei ragazzi della banda dello spray di corinaldo

È il primo maggio di quest' anno. Ugo di Puorto, Souhaib Haddada, Raffaele Mormone e un altro amico si trovano in auto. Non sanno di essere intercettati e si accordano sulla serata dove, dicono, «qualcosa dovranno fare, perché hanno fatto tanta strada». In quella occasione rievocano il rendez vous con il cantante trap. E addirittura lo criticano: gli danno del «pagliaccio» e dell'«affamato», perché, prima di Corinaldo, si era esibito all' Altro Mondo, un locale di Rimini.

Motivo per cui l' evento in calendario alla Lanterna Azzurra, dove il trapper non è mai arrivato quella sera, era in forte ritardo. Ugo, a quel punto, fa esplicito riferimento all' incontro nell' area di servizio verificatosi qualche mese prima. «Io lo schifo proprio come persona - dice Di Puorto riferendosi a Sfera Ebbasta - Ci stavo per litigare in autogrill, lo stavo per bussare quel figlio di p...». Poi menziona una collana.

ugo di puorto con eros amoruso discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo

E Raffaele Mormone rivela: «La collana quella con la chitarra... fra, Badr lì se non era stato per i morti, te lo giuro, Badr lì gliela faceva. Lo guardava in un modo Badr. Come che ti diceva lì, mamma mia come la guardava».

