6 mag 2022 09:54

SPRECOPOLI E’ SEMPRE ATTIVA - NEL 2021 SONO AUMENTATE LE AUTO BLU: LE VETTURE IN DOTAZIONE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO 29.894, CON UN INCREMENTO DEL 12,3% RISPETTO A FINE 2020 (2.432 MEZZI SONO IN USO CON AUTISTA: 850 A USO ESCLUSIVO, 1.582 A USO NON ESCLUSIVO) - IL MINISTRO BRUNETTA: “CONTINUEREMO A MONITORARE E A VIGILARE” (SE SI VIGILA IN QUESTO MODO, L’ANNO PROSSIMO AGGIUNGIAMO ALTRE 3 MILA VETTURE?)