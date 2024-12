SPUNTA UN TESTIMONE NELL’INCHIESTA PER OMICIDIO STRADALE SULLA MORTE DI RAMY ELGAML – UN GIOVANE SOSTIENE DI AVERE VISTO LA MACCHINA DEI CARABINIERI SPERONARE LO SCOOTER SU CUI VIAGGIAVA IL 19ENNE TUNISINO, CHE STAVA SCAPPANDO DAGLI AGENTI INSIEME A 22ENNE, LO SCORSO 23 NOVEMBRE A MILANO – GLI AMICI DI ELGAML, PER PROTESTARE, HANNO MESSO A FERRO E FUOCO IL QUARTIERE CORVETTO, DOVE IL GIOVANE VIVEVA - OGGI SI SONO TENUTI I FUNERALI DEL 19ENNE...

TESTE, 'IMPATTO TRA AUTO CARABINIERI E SCOOTER CON RAMY'

ramy elgaml

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Un testimone, sentito ieri nell'inchiesta milanese per omicidio stradale sulla morte di Ramy Elgaml, ha parlato, da quanto si è saputo, di un impatto tra la macchina dei carabinieri che inseguiva lo scooter con a bordo il 19enne e con un suo amico alla guida e lo stesso motociclo.

Il giovane, che ha detto di essere stato presente quella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso in via Ripamonti nelle fasi finali dell'inseguimento e dell'incidente, è stato sentito dal pm Marco Cirigliano nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Polizia locale.

Il giovane, un ventenne ascoltato ieri a verbale, è l'unico testimone al momento rintracciato nelle indagini coordinate anche dal procuratore di Milano Marcello Viola. Nel verbale di arresto, redatto dai carabinieri, per resistenza a carico di Fares Bouzidi, il 22enne che era alla guida dello scooter, non si faceva riferimento all'impatto tra l'auto e il motociclo. Di un probabile impatto, invece, stando alle prime analisi delle immagini di videosorveglianza, si parlava - senza però certezze - in una prima informativa della Polizia locale.

incidente a milano dove e morto ramy elgaml 4

Ora la testimonianza del giovane, che potrebbe essere compatibile, da quanto si è appresso, con uno scontro accidentale tra i due mezzi nelle ultimi fasi dell'inseguimento e non con uno speronamento volontario, dovrà, comunque, essere valutata anche con altri riscontri. Al momento sono indagati per omicidio stradale il carabiniere che era alla guida dell'auto e Bouzidi, il quale oggi pomeriggio sarà ascoltato dalla gip Marta Pollicino in relazione alla misura cautelare dei domiciliari per resistenza.

FUNERALI DI RAMY, 'RISPETTIAMO LE NORME DI QUESTO PAESE'

proteste a corvetto per ramy elgaml 7

(ANSA) - BRUZZANO, 04 DIC - "Oggi è un giorno importante, siamo in un cimitero, dobbiamo avere rispetto. State calmi". Sono queste le parole pronunciate dall'Imam Mahmoud Asfa prima dell'inizio del funerali di Ramy Elgaml, il 19enne del quartiere Corvetto, a Milano, morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra il 23 e 24 novembre scorsi.

La salma del giovane è arrivata intorno alle 11 al cimitero di Bruzzano, accolta dai familiari più stretti, tra cui i genitori, e da numerose persone tra amici e parenti. "È il funerale del nostro carissimo amico, ragazzo, fratello Ramy - ha aggiunto l'Imam prima di una passeggiata silenziosa all'interno del cimitero - e dobbiamo essere veramente al livello di dare un'immagine realistica, importante e straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese".

