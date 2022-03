SRI LANKA SENZA CARTA - IL GOVERNO SRILANKESE HA DECISO DI ANNULLARE GLI ESAMI PER MILIONI DI STUDENTI PERCHÉ NEL PAESE È FINITA LA CARTA E IL GOVERNO NON HA I SOLDI PER IMPORTARNE ALTRA - LO SRI LANKA È ALLE PRESE CON LA PEGGIORE CRISI FINANZIARIA DALLA SUA INDIPENDENZA DAL REGNO UNITO: NEL PAESE SONO SCOPPIATE NUMEROSE PROTESTE PER LE CARENZE DI CIBO, CARBURANTE E FARMACI E IL RAZIONAMENTO DI LATTE IN POLVERE, ZUCCHERO, LENTICCHIE E RISO…

Da www.ilpost.it

Lo Sri Lanka ha deciso di annullare gli esami per milioni di studenti perché nel paese è finita la carta e il governo non ha i soldi per garantire le importazioni. Funzionari governativi hanno annunciato che gli esami di fine periodo, in programma a partire da lunedì, saranno rimandati a tempo indeterminato almeno per due terzi dei 4,5 milioni di studenti del paese.

«I dirigenti scolastici non possono organizzare i test poiché gli stampatori non sono in grado di garantire valuta estera per importare la carta e l’inchiostro necessari», ha spiegato in una nota il dipartimento dell’Istruzione della provincia occidentale del paese.

Lo Sri Lanka è alle prese con la peggiore crisi finanziaria dalla sua indipendenza dal Regno Unito, ottenuta nel 1948. In tutto il paese ci sono gravi carenze di cibo, carburante e farmaci. Lunghe code si sono formate in tutto il paese ai distributori di benzina e fuori dai negozi per l’acquisto di generi alimentari: il governo ha introdotto il razionamento di latte in polvere, zucchero, lenticchie e riso.

Nei giorni scorsi il governo ha chiesto un aiuto al fondo monetario internazionale per risolvere la crisi finanziaria: deve rimborsare 6,9 miliardi di dollari del debito entro quest’anno, ma le sue riserve in valuta estera sono di circa 2,3 miliardi di dollari.

