STA ESPLODENDO UNA BOMBA NELLE SCUOLE E SI CHIAMA DEEPFAKE – NEGLI USA STA DILAGANDO L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA I RAGAZZI: IMMAGINI SESSUALI, REGISTRAZIONI VOCALI E VIDEO FASULLI IN MANO AI BULLI CHE ADESSO HANNO UN’ARMA IN PIÙ PER COLPIRE LE LORO VITTIME – IN UNA SCUOLA DEL NEW JERSEY ALCUNI RAGAZZI HANNO USATO L’IA PER “SPOGLIARE” LE COMPAGNE E IN PENNSYLVANIA UNA MADRE SCIROCCATA L’HA USATA CONTRO LE CHEERLEADER RIVALI DELLA FIGLIA...

Traduzione da www.thehill.com

deepfake

Brutta scoperta per gli studenti che stanno scoprendo con quale facilità l’intelligenza artificiale (AI) sta diventando un’arma in mano ai bulli.

Nelle scuole si guarda con orrore alle immagini sessuali deepfake dei loro studenti, registrazioni vocali e video fasulli che rappresentano una minaccia incombente. Ma la verità è che nessuno, nemmeno nelle scuole, è preparato per affrontare il problema.

deepfake bikini off

L’anno scorso alla Westfield High School nel New Jersey, i ragazzi adolescenti hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per creare immagini sessualmente esplicite di compagne di classe.

E in Pennsylvania, una madre avrebbe creato immagini tramite intelligenza artificiale delle cheerleader rivali di sua figlia nude e mentre bevevano a una festa e le ha inviate al loro allenatore. L’obiettivo era far sospendere le ragazze in modo che la figlia potesse prendere il loro posto.

deepfake bikini off

Una bomba che sta deflagrando nelle scuole in cui non c’è personale preparato per determinare se l’immagine sia reale o creata con l’intelligenza artificiale. Un uso improprio che può portare non solo danni psicologici nelle vittime, ma anche aumentare il rischio di suicidio negli adolescenti presi di mira dal cyberbullismo

«Questa è violenza sessuale - ha detto la deputata Alexandria Ocasio-Cortez che promuove una legge per contrastare la pornografia deepfake - E ciò che è ancora più folle è che in questo momento non esistono protezioni federali per nessuno».

deepfake di cardi b bikini off

Il Defiance Act bipartisan da lei approvato è stato introdotto in entrambe le Camere a marzo. Creerebbe un diritto civile federale di azione per le vittime di pornografia artificiale non consensuale in modo che possano chiedere risarcimento in tribunale.

E mentre si discute su quali ripercussioni legali dovrebbero affrontare coloro che usano l’intelligenza artificiale per danneggiare gli altri, la questione diventa ancora più rischiosa quando si parla di minori.

"Il modo in cui affrontiamo la questione potrebbe dover andare oltre l'applicazione, perché potrebbe non essere gradito per noi dire, beh, sai, rovineremo la vita di un sacco di questi ragazzi per quello che potrebbe effettivamente essere solo fare un errore stupido e una sperimentazione”, ha affermato Alex Kotran, co-fondatore e CEO di AI Education Project.

deepfake 3

Anche se le immagini deepfake fanno più notizia, non sono l’unico rischio che l’IA rappresenta per le scuole. Un direttore sportivo della Pikesville High School nel Maryland ha creato una falsa registrazione vocale di un preside tramite intelligenza artificiale per cercare di dipingerlo come razzista e farlo licenziare.

deepfake 11 deepfake di rihanna bikini off deepfake 6 deepfake 10 deepfake 4 deepfake di angelina jolie con bikini off