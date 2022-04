30 apr 2022 08:20

STA IN FRONTEX A TE! – SI DIMETTE IL DIRETTORE DI FRONTEX, FABRICE LEGGERI: E’ ACCUSATO DI AVER VIOLATO I DIRITTI UMANI NELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE FRONTIERE, CONSENTENDO E PRATICANDO I RESPINGIMENTI, CONSIDERATI ILLEGALI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE - IN ITALIA ERA DIVENTATO FAMOSO PER IL BRACCIO DI FERRO CON LE ONG IMPEGNATE A SALVARE IN MARE I MIGRANTI IN FUGA DALLA LIBIA, ACCUSANDOLE DI FAVORIRE IL LAVORO DEI TRAFFICANTI…