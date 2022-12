17 dic 2022 14:33

LO STACANOVISTA DEL CRIMINE - APPROFITTANDO DI DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERO, UN 68ENNE DI BRINDISI AI DOMICILIARI, HA PROVATO A CHIEDERE IL “PIZZO” AD ALCUNE ATTIVITÀ COMMERCIALI - ORA L'UOMO, CON L' ACCUSA DI TENTATA ESTORSIONE AGGRAVATA DALL'UTILIZZO DEL METODO MAFIOSO, È STATO ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE – SI E’ PRESENTATO IN UN SUPERMERCATO PRETENDO SOMME DI DENARO "DA DESTINARE AI DETENUTI IN CARCERE"