18 dic 2022 13:40

STAI CERCANDO DI MANGIARE MENO SALE? - IN GIAPPONE I RICERCATORI HANNO IDEATO DELLE BACCHETTE ELETTRICHE CHE TRASMETTONO IONI DI SODIO AL CIBO IN MODO CHE SEMBRI PIU' SAPIDO - E' LA RISPOSTA DELLA TECNOLOGIA PER AIUTARE A RIDURRE IL CONSUMO DI SALE NEL SOL LEVANTE, DOVE IN MEDIA UN ADULTO NE MANGIA 10 GRAMMI AL GIORNO, IL DOPPIO RISPETTO ALLA QUANTITA' RACCOMANDATA DALL'OMS...