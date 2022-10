6 ott 2022 19:07

STANNO SERVENDO A PUTIN IL CAPRONE ESPIATORIO PER LA DISFATTA IN UCRAINA – IL NUMERO DUE DELL’AMMINISTRAZIONE FILORUSSA DI KHERSON, KIRILL STREMOUSOV, SPARA A ZERO CONTRO IL MINISTRO DELLA DIFESA, SERGEI SHOIGU: “DOVREBBE SPARARSI PER AVER LASCIATO CHE LE COSE ARRIVASSERO A QUESTO PUNTO” – SHOIGU È NEL MIRINO DEI FALCHI, MA È DAVVERO SOLO COLPA SUA? PUTIN NON ERA INFORMATO DELLE MOSSE MILITARI DEI SUOI SOLDATI?