Al 358 di El Brillo Way, un viottolo stretto incorniciato da siepi perfettamente potate nell' area più esclusiva di Palm Beach, il poliziotto in borghese davanti all' ultimo cancello sulla sinistra ti chiede se ti sei persa: «Non ha visto il cartello "strada senza uscita?" Non si può stare qui. E no, niente foto».

Ma poi ti rivela quel che i giornali locali hanno taciuto. Il Leroy che ha imbrattato l' accesso della villa dove tutto è cominciato «è solo un idiota a caccia di pubblicità. Nessun messaggio in codice, nessun avvertimento mafioso».

Eccola, la villa dell' orco. La magione del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein suicidatosi una settimana fa, a 66 anni, nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Proprio qui, a cinque minuti di macchina da quella Mar-a-Lago dove il presidente americano Donald Trump riceve i suoi ospiti più illustri, per vent' anni il finanziere newyorchese ha abusato di almeno 47ragazzine.

Lo ha confessato lui stesso nel 2007, quando, dopo essersi dichiarato colpevole, strinse il patto della vergogna con l' allora procuratore federale della Florida Alexander Acosta ottenendo una pena lieve e il trattamento dorato in un carcere privato.

Dietro il cancello bianco, l' edificio su due piani con le tendine tirate sembra tutt' altro che speciale. Lontano dalla grandiosa eleganza delle tante piccole Versailles affacciate sulla medesima strada, l' edificio disegnato nel 1950 dall' architetto austriaco John Volk fu acquistato da Epstein nel 1990 per 2,5 milioni di dollari. Oggi ne vale 12 e appartiene alla Laurel Inc., società con sede alle Virgin Islands dove nel 2011 l' ex finanziere spostò la residenza.

«Un luogo insipido ma appartato»: lo descrive un autorevole vicino di casa, lo scrittore di best seller James Patterson che alle malefatte di Epstein dedicò nel 2016 un libro dal significativo titolo "Filthy Rich", ricchi fetenti: e ora dalle pagine del Daily Mail bacchetta la stampa per non avergli prestato abbastanza attenzione.

È lui a descrivere cosa c' è oltre il cancello bianco: «Un corridoio pieno di foto, immagini erotiche delle giovani entrate qui, porta alla camera da letto e a stanze simili a quelle d' ospedale. In una c' è un tavolo da massaggio. In un' altra una sedia da dentista. Nei bagni, fra boccette di lubrificante alla pesca, saponette a forma di falli e vagine. Nel salone la foto col Papa accostata a un nudo che indignò la cameriera Lupita».

