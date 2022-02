STASERA MI BUTTO - UNA 32ENNE IN CROCIERA IN MESSICO, FERMATA DALLA SICUREZZA DOPO UN INCIDENTE IN PISCINA, SI E' BUTTATA NELL'OCEANO DAL DECIMO PIANO DELLA NAVE - SECONDO I TESTIMONI, PRIMA DI SPARIRE IN ACQUA, CADENDO LA DONNA AVREBBE URTATO CONTRO LA NAVE - DOPO 14 ORE DI RICERCHE, LA GUARDIA COSTIERA HA SOSPESO I SOCCORSI E DICHIARATO LA VITTIMA DISPERSA... - VIDEO

JUST IN: New cell phone video shows the moments before and after a woman was held by security and jumped from a Carnival Valor balcony: https://t.co/SA68KjjVP7 pic.twitter.com/Bqf455Usnj — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) February 17, 2022

Dagotraduzione dal Daily Mail

Una donna di 32 anni, in crociera insieme al marito sulla Carnival Valor, è stata fermata dalla sicurezza, che ha cercato di allontanarla dalla piscina dopo un presunto incidente, e l’ha scortata lontana dal ponte. A quel punto la donna si è buttata giù dal decimo piano della nave, nell’oceano.

Alcuni video ripresi dai passeggeri ai bordo mostrano tre guardie di sicurezza avvicinarsi alla donna, fermarla, e scortala lontana dalla piscina. Il video si ferma qui, ma i testimoni hanno detto a Fox 8 che prima di sparire in mare la donna ha colpito il bordo della nave. A quel punto l’equipaggio ha lanciato salvagenti e boe per segnare la posizione in acqua, ma nonostante ore di ricerche, della donna non si è più trovata traccia.

La donna stava viaggiando sulla Carnival Valor con suo marito per una crociera di cinque giorni in Messico che era partita sabato da New Orleans. Da allora la Guardia Costiera ha sospeso le ricerche della donna.

«La sicurezza l’ha fatta uscire dall’idromassaggio. Ogni volta che riuscivano a fermarla, era sconvolta e andava oltre il limite. La sicurezza ha cercato di calmarla, e lei è stata bellicosa nei loro confronti» hanno raccontato i testimoni. Un'altra persona «ha visto sangue e movimenti a scatti» dopo che la «donna è entrata in mare». «Sembrava un attacco, può essere successo con una ferita alla testa».

L’incidente è avvenuto mentre la nave sta iniziando a rientrare a New Orleans dopo aver visitato gli scali di Costa Maya e Cozumel. I membri dell'equipaggio hanno tentato di segnare la sua posizione e la nave ha girato per diverse ore prima che la Guardia Costiera prendesse in mano la missione di ricerca e salvataggio.

La Guardia Costiera, assistita dal suo equipaggio, ha perquisito circa 2.514 miglia quadrate per 14 ore prima di sospendere la ricerca. «La decisione di sospendere un caso di ricerca e salvataggio non è mai presa alla leggera», ha detto a Fox 8 il Chief Warrant Officer Tricia Eldredge, Command Duty Officer presso Sector New Orleans.

«Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile».

