È STATA INDIVIDUATA LA QUARTA VITTIMA DELLA STRAGE ALLA DIGA DI SUVIANA: RESTANO TRE GLI OPERAI DISPERSI – LA PROCURA DI BOLOGNA, CHE HA APERTO UN’INCHIESTA PER DISASTRO COLPOSO E OMICIDIO PLURIMO COLPOSO, METTE NEL MIRINO I SUBAPPALTI: SIEMENS E ABB, INCARICATE DA ENEL DI FARE I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE, AVEVANO A LORO VOLTA DATO UN SUBAPPALTO A UNA TERZA SOCIETÀ, LA “ENGINEERING AUTOMATIONS” FONDATA DA UNA DELLE VITTIME, IL PENSIONATO (SIC!) 74ENNE MARIO PISANI - NEI VARI PASSAGGI TRA DITTE SI SONO RISPETTATE TUTTE LE REGOLE E I PROTOCOLLI DI SICUREZZA? – GLI ALLARMI INASCOLTATI: GIÀ DUE ANNI FA…

1. STRAGE SUVIANA: INDIVIDUATA LA QUARTA VITTIMA

(ANSA) - È stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di uno dei quattro dispersi nella strage di Suviana. La vittima, la quarta individuata, non è stata ancora estratta.

2. STRAGE SUVIANA: PM BOLOGNA, ACCERTAMENTI SUI SUBAPPALTI

(ANSA) - "Ci sono accertamenti in corso sugli appalti e i subappalti, abbiamo dato una delega per questo. Non è che il subappalto di per se stesso è un problema, è una figura giuridica prevista dal codice civile a cui tradizionalmente si ricorre per avere personalità specifiche. Non deve essere vista in ottica pregiudizialmente negativa, lo sguardo verso le competenze non deve essere ideologico. Qui noi valuteremo le condizioni delle ditte e se dal punto di vista normativo, di prevenzione e infortunistica è stato fatto tutto". Lo ha detto il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, nel corso di un punto stampa sulla strage di Suviana

3. STRAGE SUVIANA: CGIL BOLOGNA, QUESTI SONO MORTI DI APPALTO

(ANSA) - "Questi sono morti di appalto". Così Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna, nel corso dello sciopero generale per dire basta alle morti sul lavoro dopo la strage della centrale di Bargi.

"È il giorno della rabbia perché dopo lo sgomento penso che sia assurdo e inaccettabile, indegno di un Paese civile anche il comunicato e la conferenza stampa di ieri di Enel Green Power. La deresponsabilizzazione della filiera degli appalti fa sì che si elenchino 3 o 4 aziende ma oggi noi non abbiamo notizia formale, ufficiale da parte dell'azienda su quali aziende impiegassero i dipendenti" deceduti, dispersi e feriti gravi.

"È una strage di lavoratori - aggiunge - oggi è il giorno della rabbia del mondo del lavoro. Scioperiamo per l'intera giornata nel settore privato, nelle fabbriche nei luoghi di lavoro". "È una situazione indegna e oggi scioperiamo e manifestiamo tutta la nostra rabbia. Bologna farà ancora una volta Bologna", conclude.

4. MARIO PISANI IL PENSIONATO MORTO CON I SUOI TECNICI

Estratto dell’articolo di Valeria D'autilia per “La Stampa”

Padre di 3 figli, nonno di 5 nipoti: Mario Pisani il mese prossimo avrebbe festeggiato 74 anni. Una vita dedicata al lavoro. Prima da dipendente Enel, poi – una volta in pensione – da imprenditore: aveva aperto una sua società, la Engineering automation, di cui era amministratore. A Suviana non era la prima volta.

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

Le altre due vittime accertate sono suoi operai. […] Pisani si occupava di consulenze, era spesso in trasferta come tecnico esperto. In Italia e all'estero. Aveva gestito numerose commesse nell'impiantistica per aziende come Enel e Siemens. La sua ditta ha sede a Mele, a pochi chilometri da Genova, una ventina i dipendenti.

Originario di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, sportivo, era stato presidente della locale società di calcio e fondatore del circolo tennis. «Generoso, dinamico, lo conoscevamo per il suo impegno per la comunità» racconta uno dei residenti di questo comune di 9 mila abitanti. Negli ultimi anni, però, si era trasferito al Nord. «Sono giorni tragici – commenta il sindaco Francesco Leo – una strage senza fine in un Paese che si definisce civile».

5. INDAGINE SUI SUBAPPALTI I LAVORI AFFIDATI DA ENEL SONO FINITI A UNA TER ZA DITTA

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

Non solo l'appalto da parte di Enel Green Power alle ditte Siemens e Abb, ma anche un subappalto di queste ultime a una terza società, l'Engineering automations con sede a Mele, in provincia di Genova, per cui lavoravano le tre vittime.

Ecco uno degli aspetti su cui sta indagando la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di disastro colposo e omicidio plurimo colposo per la strage alla centrale idroelettrica di Bargi.

LA DINAMICA DELL INCIDENTE ALLA DIGA DI SUVIANA

[…] Molti i quesiti sul tappeto. Tra cui, appunto, quello che riguarda il rispetto del protocollo di sicurezza da parte dell'azienda per la quale erano in servizio i tre operai deceduti. Nel passaggio di consegne tra le due società appaltate da Enel e la terza genovese subappaltata ha funzionato tutto nel pieno rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro?

L'Engineering automations si occupa, tra le altre cose, di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Contattata al telefono non ha risposto alle nostre chiamate, mentre la Siemens e la Abb hanno preferito non rispondere sulla questione del subappalto. Si sono limitate a dichiarare, la prima, che «in questo momento siamo tutti sotto choc per questo orribile incidente, i nostri pensieri vanno alle famiglie dei colleghi che hanno perso la vita e delle persone che sono rimaste ferite».

Anche la Abb si definisce «profondamente colpita […]. I nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle persone decedute in questo incidente. […] Abb conferma la presenza di un dipendente in loco al momento dell'incidente e si è attivata per fornire alla famiglia tutto il supporto.Abb fornirà informazioni non appena disponibili».

Sul caso interviene anche Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power […]: «Questa domanda la si deve rivolgere ai contractor, che a loro volta possono rivolgersi ad altri specialisti, perché i lavori che stavamo facendo qua potevano svolgerli solo degli specialisti. Per fare questi lavori di aggiornamento tecnologico di fornitura, montaggio e collaudo, avevamo scelto tra le migliori ditte, le migliori società nel campo dell'elettrico e dell'idroelettrico: Siemens, Abb, Voith. Quando mi rivolgo a un contractor, il contractor è sinonimo di prestigio e serietà».

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

Al centro delle indagini, intanto, c'è la causa che ha provocato lo scoppio dell'alternatore della turbina al piano meno 8. L'origine è da addebitare ad un guasto tecnico? O forse ad un errore umano? Quest'ultima ipotesi al momento sembra la meno probabile. […] In futuro è […] quasi certo che verranno nominati dei consulenti tecnici per una perizia. Si procederà nel frattempo a una serie di accertamenti irripetibili e probabilmente non sarà disposto l'esame autoptico delle vittime. […]

6. ALLARMI INASCOLTATI

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per “la Stampa”

Ci sono le turbine che pesano tonnellate, litri e litri di lubrificanti altamente infiammabili e a rischio esplosione, locali angusti dove spesso è difficile muoversi, fumi e sostanze chimiche di ogni tipo: secondo i tecnici le attività di manutenzione di una centrale idroelettrica, come in quelle in corso da settimane a Bargi, sono tra le più rischiose da effettuare in questo tipo di impianti.

ricerche dei vigili del fuoco diga di suviana

Già due anni fa la Uil […] aveva segnalato alcune problematiche relative alla sicurezza dell'impianto di Bargi che evidentemente non hanno sortito effetti. E adesso, come conferma lo stesso segretario generale Pier Paolo Bombardieri, «si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso».

Quello delle centrali idroelettriche è un settore […] oggetto di una vigilanza particolare. Almeno dal 1963, quando si verificò la tragedia del Vajont. C'è ovviamente grande attenzione alla tenuta del dighe […] ma grande attenzione va riposta anche alle attività che si svolgono all'interno.

Come spiega Lisa Bozzo, project and safety manager della IQT, società di ingegneristica specializzata nella gestione di interventi su reti e infrastrutture, oltre al rischio di interferenze […], ci sono tutti i rischi connessi alla sostituzione dei generatori e delle turbine, che sono esattamente le attività che erano in corso della centrale bolognese.

esplosione alla centrale elettrica di bargi lago di suviana 4

«Si tratta di componenti che pesano diverse tonnellate, contenenti diversi metri cubi di olio altamente infiammabile con rischio incendio ed esplosione – viene spiegato -. I vecchi componenti quasi mai possono essere smontati mediante sbullonatura, ma devono essere tagliati con fiamma ossidric». Inoltre, si opera in luoghi che, se non sono ambienti confinati, sono di difficile accesso. Il rischio, quindi, è quello di caduta nel vuoto e dato che la fossa turbina è sempre sotto il livello del fiume, ne consegue anche il rischio annegamento».

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

Nelle fasi di ricostruzione e sostituzione […] presentano altre situazioni di rischio a cui sono esposti i lavoratori. L'Inail, in particolare, segnala le cadute dall'alto, lo scivolamento per superfici sconnesse o con presenza di liquidi scivolosi, la caduta di oggetti più o meno voluminosi durante le operazioni di sollevamento di parti delle attrezzature e poi traumi legati all'uso di utensili manuali, rischi chimici di vario tipo legati all'utilizzo di lubrificanti, vernici ecc. e all'inalazione di polveri, rischi connessi all'uso di attrezzature a pressione ed infine rischi elettrici.

ricerche dei dispersi esplosione alla centrale elettrica alla diga di suviana.

«È chiaro – scrive Bozzo in una scheda pubblicata sul sito della IQT - che risulta necessaria un'organizzazione precisa e specifica per la tutela della salute e della sicurezza delle persone. Non basta solo l'applicazione puntuale della normativa, ma serve predisporre e creare un clima di lavoro in cui la cooperazione e il coordinamento di tutte le risorse, a tutti i livelli, sia alla base della vita del cantiere». […]

