È STATA LA MANO DI KIEV – DIETRO ALL’ATTACCO AL PONTE DI CRIMEA CI SONO GLI UCRAINI. LO DICE IL CREMLINO E LO CONFERMANO I SERVIZI DI SICUREZZA DI ZELENSKY: “TUTTI I DETTAGLI SARANNO RIVELATI DOPO LA VITTORIA SULLA RUSSIA” – MYKHAILO PODOLYAK, CONSIGLIERE DELL’EX COMICO: “IL PONTE È ILLEGALE, HA VITA BREVE” – E DA MOSCA TIRANO IN BALLO USA E REGNO UNITO: “LA DECISIONE È STATA PRESA CON LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI E DE POLITICI STATUNITENSI E BRITANNICI…”

attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 1

AUTORITÀ CRIMEA, ATTACCO AL PONTE ENNESIMO CRIMINE DI KIEV

(ANSA) - Il presidente del consiglio di Stato della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha accusato oggi Kiev dell'attacco al ponte di Crimea avvenuto la notte scorsa. Lo riporta la Tass. "Ieri sera il regime terroristico di Kiev ha commesso l'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea. Kiev doveva sapere che la strada è una struttura puramente civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi", ha scritto su Telegram il capo del Parlamento della Crimea annessa.

'Ponte Crimea colpito da forze navali e servizio sicurezza'

attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 2

(ANSA) - L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini: lo affermano fonti dell'Sbu citate da Rbc-Ucraina. "Il ponte è stato attaccato con l'ausilio di droni di superficie. È stato difficile raggiungere il ponte, ma alla fine è stato fatto", ha detto la fonte. In precedenza il capo dell'Sbu, Vasily Malyuk, aveva affermato che il ponte era un obiettivo legittimo per Kiev. L'Sbu ha commentato ufficialmente in modo ironico l'attacco: "Usignolo, mio caro fratello, il ponte si è addormentato di nuovo... E una volta... due! P.S. La musica è folk. Parole dell'Sbu", ha scritto il servizio di sicurezza in un comunicato.

Mosca, ponte Crimea attaccato dai servizi speciali ucraini

(ANSA) - L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato commesso dai servizi speciali ucraini: lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass. "Secondo i risultati delle indagini, una delle sezioni del ponte di Crimea è stata danneggiata nella notte del 17 luglio a causa di un attacco terroristico commesso dai servizi speciali ucraini - si legge in un comunicato -. Due civili, un uomo e una donna che attraversavano il ponte in auto, sono stati uccisi. La loro figlia minorenne ha riportato ferite".

attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 3

Allarme aereo a Kiev e in varie regioni dopo attacco ponte

(ANSA) - Un allarme aereo è stato dichiarato questa mattina a Kiev e in diverse regioni settentrionali, orientali e centrali dell'Ucraina: lo riporta Rbc-Ucraina. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito del decollo di due bombardieri russi Tu-22m3. L'allarme segue l'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea, attribuito da Mosca alle forze ucraine, che ha provocato due morti.

Mosca, 'il ponte di Crimea colpito da due droni ucraini'

(ANSA) - L'attacco al ponte di Crimea è stato condotto da due droni ucraini: lo ha dichiarato alla Tass il Comitato nazionale antiterrorismo russo (Nac). "Alle 3:05 del mattino (le 2:05 in Italia), due velivoli senza pilota ucraini hanno attaccato il ponte di Crimea", ha dichiarato il Nac in un comunicato. Il Comitato Investigativo ha aperto un procedimento penale per "attacco terroristico".

Kiev conferma responsabilità attacco al ponte in Crimea

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

(ANSA) - Il portavoce del Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) Artem Dekhtyarenko, intervistato da Rbc-Ukraine, ha affermato che "tutti i dettagli 'dell'incidente sul ponte di Crimea della notte scorsa' saranno rivelati dopo la vittoria dell'Ucraina sulla Russia". "Nel frattempo, osserviamo con interesse come uno dei simboli del regime di Putin non sia riuscito ancora una volta a resistere agli attacchi", ha detto Dekhtyarenko.

Kiev, 'il ponte di Crimea è illegale, ha vita breve'

(ANSA) - "Tutte le strutture illegali utilizzate per consegnare gli strumenti russi di sterminio di massa hanno necessariamente una vita breve. Indipendentemente dalla causa della distruzione": il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, ha commentato così su Twitter l'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea. (ANSA).

putin zelensky

Mosca, attacco al ponte guidato da Usa e Regno Unito

(ANSA) - Il regime di Kiev guidato da Washington e Londra è un regime terroristico che porta tutti i segni di un gruppo criminale organizzato internazionale, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram, citata dalla Tass. "L'attacco di oggi al ponte di Crimea è stato condotto dal regime terroristico di Kiev. Le decisioni sono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Gli Stati Uniti e il Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale", ha affermato Zakharova.

attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 7 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 5 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 11 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 8 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 10 esplosioni sul ponte di crimea 4 esplosioni sul ponte di crimea 6 esplosioni sul ponte di crimea 7 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 12 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 4 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 6

attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 13 attacco al ponte di kerch, in crimea 17 luglio 2023 9