È STATA RESPINTA LA RICHIESTA DI SCARCERAZIONE PER UNO DEI SETTE INDAGATI PER LO STUPRO DI GRUPPO DI PALERMO – IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA DECISO CHE CHRISTIAN MARONIA DEVE RESTARE IN GALERA. IL 19ENNE, DAVANTI AL GIP, AVEVA SOSTENUTO CHE LA RAGAZZA VITTIMA DELLE VIOLENZE FOSSE CONSENZIENTE – DURANTE L'UDIENZA DI OGGI, L'AVVOCATO DEL GIOVANE, ALESSANDRO MUSSO, HA RINUNCIATO AL MANDATO DIFENSIVO. È IL SECONDO LEGALE CHE LASCIA…