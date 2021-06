È STATA TROVATA MORTA IN UNA SCARPATA NEL BOLOGNESE CHIARA GUALZETTI, LA 16ENNE SCOMPARSA DA DOMENICA MATTINA: DOPO ESSERE USCITA DI CASA NON AVEVA PIÙ FATTO RITORNO, METTENDO IN ALLARME I GENITORI CHE AVEVANO AVVIATO LE RICERCHE CON UN GRUPPO DI VOLONTARI – DOPO I PRIMI ACCERTAMENTI SI INDAGA PER OMICIDIO: SUL CORPO DELLA RAGAZZA CI SAREBBERO FERITE D’ARMA DA TAGLIO E…

Mauro Giordano per "www.corriere.it"

chiara gualzetti 2

Una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa da casa da domenica 27 giugno è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Dopo i primi accertamenti si indaga per omicidio: stando a quanto si apprende, la ragazza avrebbe ferite d’arma da taglio e forse altre lesioni. Sono impegnate sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è infatti escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.

La segnalazione di scomparsa

I genitori avevano segnalato la sparizione e dopo alcune battute di ricerca anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla. «Se vedete questa ragazza, chiamateci subito»: sul web il disperato appello dei due genitori, che aveva subito avuto grande condivisione. «Vi prego segnalateci se la vedete - scrivevano - è vestita con maglia e pantaloncini neri. Contattate anche le autorità e scriveteci». La minorenne era uscita di casa domenica mattina e poi non aveva più fatto ritorno a casa.

le ricerche di chiara gualzetti

Le ricerche

Per questo, proprio il padre Vincenzo aveva deciso di prendere in mano situazione: «Allerta persona scomparsa, cerchiamo volontari per le ricerche, quelli del primo turno partiranno dalle 15, area scoscesa parco Abbazia - recitava l’annuncio postato sui social -. Rispondete solo se realmente disponibili». E i post si erano subito moltiplicati: «È uscita di casa, zona Monteveglio e non si è più vista: un primo giro di ricerche ha dato esito negativo. Chi avesse notizie chiami i carabinieri o la Polizia locale».

La conferma del sindaco

chiara gualzetti 1

A confermare il drammatico epilogo è il sindaco Ruscigno: « È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara - scrive sulla sua pagina Facebook -. Durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, favorite da un numeroso gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso».