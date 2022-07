STATE CHATTANDO CON L’AMANTE E NON VOLETE FAR INSOSPETTIRE LA VOSTRA PARTNER? ORA SU WHATSAPP ARRIVA LA FUNZIONE “INCOGNITO”, CHE VI PERMETTERÀ DI NON FAR VEDERE A NESSUNO QUANDO SIETE ONLINE – LA NUOVA FUNZIONE NON È ANCORA ATTIVA, MA È IN FASE DI SVILUPPO PER I SISTEMI IOS, E PRESTO POTREBBE ARRIVARE A TUTTI: SE SI VORRÀ ESSERE ‘INVISIBILI’ SI DOVRÀ…

Su WhatsApp arriva l’opzione “incognito” che consentirà di nascondere il proprio stato online a tutti gli altri utenti della piattaforma. Ci possono essere tanti motivi per cui non si vuol far sapere se si è online e la nuova funzione consentirà di soddisfare queste necessità.

WhatsApp, arriva la nuova funzione che rende invisibili

Si tratta di un’estensione di quanto già reso possibile dall’opzione per far ‘visualizzare solo ad alcuni contatti’ le informazioni sull’ultimo accesso. La novità, individuata dal sito “WabetaInfo”, si riferisce ad una versione dell’app per iOS, ancora in fase di sviluppo e non ancora resa disponibile ai beta tester.

Una volta implementata, gli utenti potranno scegliere chi può visualizzare il proprio stato online. Come mostra lo screenshot condiviso da “WabetaInfo”, sarà possibile configurare chi può vedere quando siamo online direttamente dalle impostazioni, grazie ad una nuova finestra relativa allo status online con le opzioni ‘Tutti’ e ‘Come l’ultimo visto’.

Se si vorrà essere “invisibili” a chiunque, ci sarà l’opzione “Nessuno”, con cui anche ai propri amici e famigliari sarà nascosta l’informazione sullo stato online. La condivisione sarà però necessaria per poter vedere lo stato online degli altri utenti, così come accade per la spunta blu al fianco della consegna e lettura dei messaggi.

WabetaInfo nota che, anche se la notizia attualmente si riferisce alla beta per iOS, WhatsApp prevede di introdurre la stessa funzionalità in un futuro aggiornamento anche per Android e per la declinazione dell’app sui computer.

Quando il rilascio della nuova funzione su WhatsApp?

Sulle tempistiche del rilascio della nuova funzionalità non è però possibile fare previsioni. Anche se la schermata è presente, l’opzione non è ancora attivabile nemmeno su iOS. Bisognerà quindi pazientare, come per altre funzioni tuttora in fase di sviluppo.

