Una spiaggia affollata non è esattamente il luogo in cui vorreste essere nell’estate della pandemia. Ma se i comuni mortali sono costretti a fare lo slalom per evitare il vicino di ombrellone, socialite, imprenditori e riccastri non hanno di questi problemi e si stanno godendo le vacanze sui loro yacht o nelle loro tenute da mille e una notte.

L'amica intima della principessa Eugenia, Zoë de Givenchy, ha trascorso luglio a Malibù prima di andare a rilassarsi nella tenuta di Le Jonchet, in Francia, di proprietà della famiglia del marito.

La principessa Olimpia di Grecia, 24 anni, si è fatta immortalare in acqua a Copenaghen dove si sta godendo alcuni giorni con gli amici.

La modella Emma Smet, nipote di Elvis Johnny Hallyday, si è goduta le onde di Sète, famosa città balneare per i vacanzieri in Francia. Il giocatore di polo Nacho Figueras si è goduto il tempo in famiglia con moglie e figli a Bridgehampton, vicino a New York, mentre il nostro Giancarlo Giammetti, co-fondatore della casa di moda Valentino, si è fatto immortalare al timone del suo yacht al largo di Ischia.

L'imprenditrice Hannah Fallis Bronfman, sposata con DJ Brendan Fallis, ha condiviso un assaggio delle sue vacanze in Canada mentre Victoria Inglesias, figlia di Julio, si è goduta un po' di tranquillità a Marbella. Louise d'Orleans, figlia del duca e della duchessa di Chartes, è volata a Minca, in Colombia, con alcuni amici, mentre l'imprenditrice Alice Naylor-Leyland si è goduta un po 'di tempo in famiglia in Spagna, dove ha soggiornato in una lussuosa villa privata in Andalusia.

