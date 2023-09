STATE FRESCHI – CONSIGLI UTILI PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LA SPESA IN FRIGORIFERO: LA TEMPERATURA NON DEVE MAI SUPERARE I 4 GRADI – GLI AVANZI E GLI ALIMENTI GIÀ CUCINATI VANNO NEL RIPIANO SUPERIORE, IN QUELLO PIÙ BASSO BISOGNA METTERE LA CARNE CRUDA – SE AVETE DUE CASSETTI, SEPARATE FRUTTA E VERDURA, MA ATTENZIONE ALLE MELE, CHE POSSONO…

Il frigorifero non è un armadio. È questa la massima da tenere a mente secondo l’Istituto australiano per la sicurezza del cibo: anche chi tende a organizzare bene lo spazio all’interno, infatti, alla fine non regge e mette la spesa dove c’è spazio. Ma se il frigo è suddiviso in vari scomparti, un motivo c’è. E non si tratta solo di una questione estetica o organizzativa. In ballo c’è anche la salute.

Innanzitutto la temperatura non deve superare i 4 gradi. Poi ci sono tutta una serie di regole sulla suddivisione del cibo ai vari livelli. Eccole.

Il ripiano superiore

Secondo Michele Bosevski, una dei ricercatori dell’istituto australiano, gli avanzi e gli alimenti già cucinato va tenuto assolutamente lontano dai prodotti crudi, per non contaminarli. “Di base tutti questi prodotti, se non si tratta di frutta, verdura e carne, vanno messi nel ripiano più in alto. Qui andrebbero messe anche le uova, che molti mettono a lato, nello sportello, sbagliando. Devono sempre essere fredde, quindi è meglio porle al centro della mensola più alta”, sostiene la Bosevski.

Lo scaffale in basso

Dalla parte opposta va invece messa la carne cruda come il pollo, il macinato, il pesce, l’agnello o il manzo. “Se comprate qualcosa che è già sigillato, tenetelo nella sua confezione originale per evitare contaminazioni. Questo previene anche la fuoriuscita di succhi o liquidi vari, che potrebbe finire su altri prodotti”

Porta

Nella porta del frigo si possono mettere il latte e i latticini. “È la parte più calda del frigorifero, dovete tenere i formaggi in alto, i condimenti a metà e il latte e le bevande in basso.

I cassetti

Se il vostro frigo ha i cassetti, secondo Bosevski dovreste tenerci frutta e verdura, ma separate: “Se ne avete uno solo, allora potete metterli insieme. Ma c’è un frutto con cui dovreste essere cauti.” Le mele, che producono il gas etilene, fanno maturare l’altra frutta.

Il modo migliore per conservarle è di tenerle in un sacchetto ermetico. Oppure con le cipolle. “Basta una mela per non farle germogliare, quindi anche l’etilene può essere utile”. Ultimo consiglio: per mantenere più a lungo la frutta, mettete un tovagliolo di carta in fondo al cassetto, per assorbire l’umidità

