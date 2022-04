STATE PER PARTIRE PER UNA VACANZA DI COPPIA O DI FAMIGLIA? - ECCO I CONSIGLI DI TRACEY COX PER RENDERLA UNA PAUSA ECCITANTE - IN VALIGIA METTETE VESTITI SEXY, LIBRI EROTICI E GIOCATTOLI SESSUALI, MA SE SIETE CON I BAMBINI SOSTITUITELI CON UN CUCCHIAIO DI LEGNO E UN PAIO DI GUANTI DA CUCINA: FANNO MIRACOLI! - UNA VOLTA ARRIVATI GODETEVI IL SOLE, CHE MANTIENE ALTI I LIVELLI DI TESTOSTERONE E PROVATE A GIOCARE CON LA FANTASIA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Se c'è mai stato un anno in cui tutti ci siamo meritati una vacanza, è il 2022. Se sei abbastanza fortunato da poterti permettere una pausa, fai un grande favore alla tua relazione e alla tua vita sessuale e prenota.

Più spesso andate in vacanza insieme, migliore sarà la vostra relazione: l’80% dei più rispettati terapeuti al mondo ha votato le vacanze regolari come il modo migliore per mantenere felice un matrimonio.

Non sorprende che le vacanze siano il momento in cui la maggior parte delle coppie fa più sesso. Ecco come sfruttare al meglio il tuo lungo weekend fuori porta con tutte le mosse, le posizioni, i luoghi e i trucchi per tenerti caldo!

LA TUA LISTA DI OGGETTI PER LE VACANZE

Non si tratta solo di ricordare la protezione solare. Assicurati di fare le valigie e mettere...

I tuoi vestiti più lusinghieri e più eleganti. Sì, sappiamo tutti che ti sei abituato a un look con pantaloni da ginnastica gloriosamente comodi. Ma se non ti sforzi per vestirti per cena nei giorni festivi, quando lo farai?

Tessuti fluidi. Abiti larghi e gonne per lei, pantaloncini facili da abbassare per lui per sfruttare le subdole opportunità del sesso all'aperto.

Letture sexy. Accenditi mentre sei sdraiato accanto alla piscina prima di quel "pisolino" di metà pomeriggio. Se preferisci guardare che leggere, portati un tablet con alcuni programmi TV o film volgari scaricati.

Un cucchiaio di legno. Sì. Hai letto bene. Se viaggi con bambini, non vorrai mettere in valigia oggetti sessuali che, beh, sembrino oggetti sessuali. Porta invece un umile cucchiaio di legno, un eccellente strumento per sculacciare. (Perché hai portato quella mamma? Per costruire castelli di sabbia te con tesoro.) Un cucchiaio non è l'unica cosa che dovresti rubare dalla cucina. Mentre sei lì, prendi...

Un paio di guanti da cucina. Non dire niente finché non l'hai provato: una sega con i guanti gialli da cucina è davvero un'esperienza! Usa molto lubrificante, indossa i guanti e il gioco è fatto. I guanti creano un piacevole attrito che non puoi creare solo con le tue mani. Credi che scoppierai a ridere, anche se dovesse funzionare? Prova la prossima mossa...

Un elastico per i capelli. Non solo è utile per legare i capelli, puoi usarlo anche per masturbarlo. Avvolgilo attorno alla base del suo pene e arrotolalo su e giù: funziona particolarmente bene se lui è stato circonciso.

Giocattoli sessuali telecomandati. Se sei senza figli, metti in valigia alcuni dei tuoi giocattoli sessuali preferiti. Porta un giocattolo telecomandato e un vibratore impermeabile di dimensioni discrete (come un proiettile) per giocare. (Se porti giocattoli sessuali, mettili nel bagaglio principale e controlla le regole del paese dove stai andando. Sono illegali in alcuni paesi.)

Lubrificante personale. Perché fa sentire tutto meglio e perché farai sesso più spesso. La lubrificazione ti impedirà di farti male.

Antibiotici. Se sei incline alla cistite dopo aver bevuto troppo vino o essere stato troppo tempo con il costume da bagno bagnato. Va bene anche un tubetto di crema di mughetto.

Contraccezione d'emergenza. Tieni un set in valigia e l'altro nel bagaglio a mano perché perdere il bagaglio sarà ancora più traumatico se contiene la pillola.

COME ENTRARE NEL MOOD

Anche se hai bambini al seguito, ci sono alcuni modi per rendere la vacanza un incontro rilassante e sexy. Non tutte queste mosse sono adatte ai bambini (ovviamente!), ma c'è molto che puoi fare fuori dalla camera da letto, in piena vista degli altri.

Spegni per accendere. Non c'è niente di più scoraggiante di un partner che trascorre l'intera vacanza con gli occhi fissi su uno schermo. Decidi i momenti in cui va bene controllare i tuoi telefoni e dispositivi e il resto del tempo concentrati sull'altro.

Sdraiatevi al sole insieme. Aumenta la vitamina D che mantiene alti i livelli di testosterone e la tua libido andrà bene. (Se riuscite a prendere il sole nudi, ancora meglio: essere completamente nudi al sole fa schizzare il desiderio alle stelle)

Gioca con i piedi. Non c'è mai stato un momento migliore per provare questo... Succhia le dita dei piedi del tuo partner e lecca gli spazi tra di loro. Il momento buono è quando sono appena usciti dalla piscina o dal mare con i piedi perfettamente puliti. (Sembra più sexy di quanto pensi!)

Recita una storia d'amore estiva. Fai finta di esserti appena incontrato in vacanza e di avere una calda avventura estiva. Entra nel personaggio mentre sei in giro durante il giorno.

Vai senza mutande in un ristorante. Togliti le mutandine mentre indossi un vestito di media lunghezza. Non c’è bisogno di annunciarlo, basta afferrare discretamente la sua mano sotto il tavolo per mostrarlo e raccontarlo.

Fai una lista dei desideri del sesso. Annota tutte le novità che entrambi vorreste provare mentre ti rilassi a bordo piscina. Una persona scrive la prima idea, l'altra ne aggiunge un’altra alla lista. Vai avanti e indietro finché non hai almeno 10-15 nuove idee. I bambini non avranno la più pallida idea di cosa stia succedendo.

Bagnarsi. Indossa una bella maglietta attillata e dimentica comodamente il reggiseno. Quindi spruzzati "accidentalmente" per evidenziare le tue caratteristiche migliori! L'abbigliamento trasparente è più erotico della carne nuda perché è misterioso e offre uno scorcio allettante di ciò che c'è sotto.

Scrivi un biglietto. Scrivi su un bigliettino le cose che hai intenzione di fare al tuo partner quella notte, piegalo in due e chiedi al personale della piscina di consegnarlo al suo lettino, insieme al suo drink preferito.

ORA CHE SEI NEL MOOD, ALZA LA TEMPERATURA...

Usa una parola in codice. Che significherà: «Troviamo una scusa per tornare nella stanza per cinque minuti per una sveltina».

Vai a fare un'immersione. Aspetta che i bambini dormano e scendi di soppiatto per una nuotata notturna in piscina o al mare. Fare qualcosa contro le regole ci fa rilasciare adrenalina, una sostanza che ti lega al tuo partner.

Usa i cubetti di ghiaccio per riscaldare le cose. Prendi alcuni cubetti dal secchiello del ghiaccio e falli scorrere su e giù sulle braccia del tuo partner e intorno ai suoi capezzoli. È fantastico se passi sui pezzetti di pelle che hai appena "congelato" con un caldo bacio.

Prova un modo nuovo e fresco di massaggiare. Usa del talco o del borotalco invece dell'olio. Il talco è bello e scivoloso, più fresco e funziona come l'olio ma senza sporcare.

Condividi un po' di champagne (ma in modo insolito). Fai sdraiare il tuo partner sulla schiena con te a cavallo su di lui. Prendi un buon sorso di qualcosa di frizzante in bocca, resisti all'impulso di deglutire e tienilo semplicemente lì. Ora, piegati e baciali, lasciando che una piccola quantità di champagne coli nella loro bocca. Aspetta finché non si rendono conto di quello che stai facendo e ingoia, prima di lasciar entrare un altro po' di gocciolamento. Fai a turno e stai attento: è così divertente che è piuttosto facile ubriacarsi!

Fai sesso in completo silenzio. Potrebbe essere una necessità (i bambini o tua suocera potrebbero sentirvi), ma può anche essere una svolta. Provocatevi l’un l’altro senza pietà, sapendo che non potete emettere nemmeno un lamento.

Prova il tantra. Il caldo ci fa sentire languidi e lenti. Prova alcune semplici mosse sessuali tantriche. Fai sesso senza interrompere il contatto visivo o usa il tuo respiro per un'esperienza sorprendentemente intima.

PROVA NUOVE POSIZIONI

È ora di provare qualcosa di nuovo! Ecco tre nuove posizioni per soddisfare ogni umore durante la vacanza: romantico, pigro e caldo al trotto.

Triangolo amoroso: provalo dopo aver cenato fuori e passato un po’ di tempo a parlare di quanto siete felici insieme! Lei si sdraia, lui si inginocchia davanti a lei. Le prende i piedi e unisce le piante, spingendo indietro le gambe verso il petto. Le sue gambe formano un triangolo, formando una "cornice" attorno a entrambi i tuoi pezzi cattivi.

Il pigro rocker: perfetto per il sesso pigro e sensuale quando sei stato tutto il giorno al sole. Lei si siede con le gambe tese davanti a lui, che le ha divaricate e mette le gambe sopra le sue e i piedi su entrambi i lati del suo petto. Stringetevi i polsi e poi dondolatevi. Uno si appoggia indietro mentre l'altro si sporge in avanti, tirandosi su con le braccia.

La spinta al muro: questo è per il sesso veloce, appassionato ed estemporaneo; è anche una posizione virile, tipica del cavernicolo. Lei si appoggia a un muro e lui la solleva afferrandole saldamente il sedere. Gli avvolge le braccia intorno al collo, gli afferra le cosce con le sue e appoggia i piedi contro il muro per fare leva e aiutarsi a spingere. Non aspettarti di durare per più di qualche minuto, ma è fattibile!

UNISCITI AL MILE HIGH CLUB

Il Mile High Club (il club che ammette soci solo se hanno fatto sesso ad alta quota) è uno dei preferiti nei film (dove tutti viaggiano in prima classe) ma è meno probabile che accada se viaggi in economica. Hai a che fare con uno spazio ristretto, un ambiente tutt'altro che glamour (un gabinetto, un'illuminazione poco lusinghiera) e una possibile interruzione. Mantieni basse le aspettative.

Scegli un volo notturno per le migliori opportunità: le luci della cabina sono soffuse, ci sono cuscini e coperte e la maggior parte dei passeggeri dorme. Se sei in business o in prima classe con un letto piatto, entrare a far parte del club è un gioco da ragazzi. È semplicemente una questione di cucchiaio, penetrazione e tempismo delle spinte.

Puoi ancora farla franca con alcune carezze pesanti sul sedile, indipendentemente dalla classe in cui stai volando, se i tuoi vestiti lo consentono. E puoi nasconderti sotto le coperte. Fai finta di guardare un film sui tuoi telefoni, e le tue mani potranno muoversi in tutti i modi.

Vuoi seguire la strada tradizionale e farlo in bagno? Non farlo quando il segnale della cintura di sicurezza è acceso, sii discreto, sii silenzioso e la maggior parte dell'equipaggio di condotta chiuderà un occhio. Le persone vengono principalmente sgridate quando sono ubriache, rumorose e fastidiose.

Una persona va in bagno, l'altra osserva la scena e se nessuno sta guardando, bussa di nascosto e scompare discretamente all'interno. Una volta dentro, non perdere tempo. Più a lungo rimani lì, più è probabile che tu venga richiamato.

Spingi gli indumenti da parte invece di rimuoverli. Stare in piedi è la tua migliore opzione per il rapporto sessuale (guarda la porta in modo da non essere sorpreso), siediti sul gabinetto (chiuso) se vuoi dargli la bocca. (Purtroppo, lo spazio non gli consente davvero di restituire il favore senza che sia inginocchiato sul pavimento. E nessuno vuole farlo.)

Non è il momento di lamenti e gemiti rumorosi: inoltre, dovrai prestare attenzione a chi bussa alla porta.

Se le persone iniziano a bussare alla porta o (peggio) senti l'equipaggio dire che sta per aprire la porta dall'esterno, disimpegnati immediatamente, aggiusta i vestiti e preparati a trovare una scusa. Alza le mani, fai un sorriso sfacciato e torna al posto.